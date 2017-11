Coesfeld (ABZ). – Seit dem 1. November 2017 arbeiten Senior August Krampe und Sohn Robin Krampe gemeinsam in der Geschäftsleitung der Krampe Fahrzeugbau GmbH. Robin Krampe ist 26 Jahre alt, sein beruflicher Werdegang begann mit einer Ausbildung zum Mechatroniker bei der Firma Ruthmann Steiger in Gescher. Nach der Fachoberschule startete der Junior ein duales Studium zum Wirtschaftsingenieur bei den Amazonen-Werken in Hasbergen mit zweiter Ausbildung zum Industriekaufmann. Für den anschließenden Master verschlug es Robin Krampe nach München mit einer Abschlussarbeit bei Liebherr in der Schweiz. Erfahrungen im Vertrieb sammelte er im Winter 2016/17 im Claas Harvest Center in Neuseeland sowie zuletzt bei der Agravis Technik.



Neben den Aufgaben der Geschäftsleitung wird der Ausbau eines Produktmanagements Bestandteil der Arbeit im Familienunternehmen sein. Die schrittweise Übernahme verschiedener Bereiche ist für die kommenden sechs Jahre geplant, August Krampe wird dann mit seinem 65. Geburtstag aus der Verantwortung der Geschäftsleitung ausscheiden und nur noch beratend zur Seite stehen.