Das türkische Unternehmen Aydıntaş übernimmt einen neuen LTM 1450-8.1 (v. l. ): Michael Heckenberger (Vertriebsmitarbeiter bei Liebherr), Hamza Aydın und Yusuf Aydın (beide Geschäftsführer Aydıntaş) und Ceyhun Hazneci (Liebherr). Foto: Liebherr

Die neuen Krane sollen unter anderem in der Windkraftbranche zum Einsatz kommen und Wartungsarbeiten an Windrädern durchführen.

Auf öffentlichen Straßen sind die großen Schnelleinsatzkrane laut Hersteller mit einer Achslast von zwölf Tonnen unterwegs – und das mit dem kompletten Ausleger, allen vier Abstützungen und der Hubwinde. Dadurch sei er auf der Baustelle sehr schnell einsatzbereit.

Mit Technologien wie dem stufenlos hydraulisch verstellbarem VarioBallast, der VarioBase, dem Single-Engine Konzept sowie ECOmode und ECOdrive ist der 450-Tonner auf höchstem Stand der Krantechnik, verspricht Liebherr.

Die 8-Achser zeichnen sich laut Hersteller ferner durch ihre 85 Meter langen Teleskopausleger aus, mit dem sie Hubhöhen von rund 84 Metern erreichen. Für größere Höhen biete der Krantyp flexible Erweiterungsoptionen: eine schnell montierbare Klappspitze, eine feste Spitze oder eine leistungsstarke Wippspitze.

"Um Nabenhöhen von bis zu 88 Metern zu erreichen, haben wir zum Kran eine sieben Meter lange feste Gitterspitze geordert und zusätzlich eine 84 Meter lange Wippspitze beziehungsweise eine 56 Meter lange Wippspitze – damit heben wir Lasten in Höhen von bis zu 132 Metern", sagt Geschäftsinhaber Yusuf Aydın. "Heute haben wir in unserem Fuhrpark 50 Mobil- und Raupenkrane mit Hubkapazitäten von 75 bis 1600 Tonnen, davon sind zehn Krane aus dem Hause Liebherr", fügt der Bauunternehmer hinzu.

Am Hauptsitz in Bursa, an drei weiteren Niederlassungen sowie an den vier Service-Sandorten in Gebze, Bandırma, Biga und Erbil beschäftigt Aydıntaş insgesamt rund 400 Mitarbeiter. Mit umfassendem Knowhow bietet das Unternehmen seinen Kunden unter anderem vielseitige und schnelle Schwerlastlösungen für Häfen, Windparks, für alle Arten von Kraftwerken und Zementfabriken, informiert Liebherr.