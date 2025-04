Haupteinsatzgebiete der robusten Flanschkupplung seien Bau- und Landmaschinen. Die VAROLASTIC reduziert und dämpft die Drehungleichförmigkeit infolge einer anfangs geringen und mit der Last steigenden Drehelastizität, erklärt KTR. Dabei passe sich die elastische Flanschkupplung automatisch an die unterschiedlichen Lastzustände an und optimiere das Schwingungsverhalten des Antriebsstrangs für einen reibungslosen Betrieb.

Die progressive Drehfedersteifigkeit wird laut Hersteller durch spezielle Rollen aus einem synthetischen Kautschuk erreicht, die zwischen den Kupplungsflanschen geführt und auf Druck belastet werden. Die Drehsteifigkeit verändere sich dabei permanent in Abhängigkeit der Grundlast, Amplitude und Frequenz.

Die Elastomere sollen eine optimale Dämpfung von Drehschwingungen gewährleisten und Stöße minimieren, um angeschlossene Komponenten zu schützen – und das bei Temperaturen bis 120 °C. Laut KTR ist die Kupplung eine besonders gute Wahl für den Einsatz in anspruchsvollen und drehzahlvariablen Hauptantrieben. Hier überzeuge die Kupplung mit einer hohen Leistungsdichte unter wechselnden Betriebsbedingungen.

Das Produkt lässt sich unkompliziert und schnell in bestehende Antriebe integrieren. Die wenigen Komponenten und die robuste Bauweise reduzieren den Wartungsaufwand und verlängern die Lebensdauer des gesamten Antriebsstrangs, so KTR. Erhältlich ist die VAROLASTIC als Standardausführung "F" und mit Durchdrehsicherung "FD", zudem ist sie für die Adaption auf SAE-Anschlüsse vorbereitet. Beide Baureihen sind nach eigenen Angaben in fünf Baugrößen bis je 6000 Nm verfügbar. KTR präsentiert die neue Flanschkupplung erstmals auf der bauma 2025 in München in Halle A4 am Stand 145.