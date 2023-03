Plüderhausen (ABZ). – Die Pflicht der Arbeitgeber, für jeden Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen und den Risiken entsprechende Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen, fordert hohes Fachwissen bei den Verantwortlichen in Unternehmen, aber auch bei Händlern als Bereitstellern von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

2023 bietet der Kübler Campus des Paul H. Kübler Bekleidungswerks am Firmensitz in Plüderhausen laut eigenen Angaben wieder ein umfangreiches Schulungsprogramm rund um den Einsatz von PSA.



In den Seminaren werden dem Unternehmen zufolge die Grundlagen zu PSA-Verordnung, Haftung, Gefährdungsbeurteilung, Veredelung von PSA und Verbrauchsgrenzen vermittelt.

Darauf aufbauend werden unter anderem folgende Themenschwerpunkte angeboten: Schweißerschutz, Schutz gegen thermische Gefahren eines Störlichtbogens, antistatische Eigenschaften, hochsichtbare Warnkleidung, Schnittschutzbekleidung, Schutzkleidung für Anwender von Pflanzenschutzmitteln und Wetterschutz.

Die etwa drei- bis fünfstündigen Seminare sind so flexibel gestaltet, dass die PSA-Experten des Kübler Campus individuell auf den Wissensstand der Teilnehmer eingehen und auch spezielle Themenwünsche berücksichtigen können.

Praxisnahe Beispiele und Live-Demonstrationen helfen zudem, die Inhalte in den Berufsalltag zu übertragen. Vom Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e. V. werden die Seminare für den Weiterbildungsnachweis anerkannt. Sicherheitsfachkräfte, die Mitglied im VDSI sind, erlangen durch die Teilnahme an einem Campus-Seminar zwei Punkte. Ab zehn Teilnehmern können die Schulungen auch in den Räumlichkeiten des Auftraggebers stattfinden.

Ausführliche Informationen zu Terminen, Ablauf, Seminargebühren etc. sind per Mail unter info@kuebler.eu abzufragen.