Hannover (ABZ). – Zuwachs für Wienerberger in Deutschland erwartet: Wienerberger hat die geplante Übernahme der seit mehr als 130 Jahren am Markt erfolgreichen Creaton GmbH (Wertingen/Bayern) unter Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden angekündigt.

Dachziegelproduktion bei der Creaton AG. Durch die geplante Übernahme soll die Vorreiterrolle von Wienerberger bei Innovation und Dekarbonisierung im Bereich der Steildachlösungen weiter gefestigt werden. Alle Produktionsstandorte der Creaton AG sollen bestehen bleiben. Foto: picture-alliance/ dpa | Martin Schutt

Die acht deutschen Creaton-Produktionsstandorte mit rund 800 Beschäftigten in Bayern, Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen sollen in die Wienerberger übergehen, teilte das Unternehmen mit. Künftig sollen dann über 2200 Beschäftigte an 25 Produktionsstandorten unter einem Dach wirken.

Der Schritt würde die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im bedeutenden Markt nachhaltiger Produkte und Lösungen für energieeffizienten Neubau, im Markt der Bestandssanierung sowie im Wassermanagement stärken, teilt so Wienerberger.

Durch die geplante Übernahme soll die Vorreiterrolle von Wienerberger bei Innovation und Dekarbonisierung im Bereich der Steildachlösungen weiter gefestigt werden. Alle Produktionsstandorte der Creaton AG sollen bestehen bleiben. Wienerberger erwartet, dass durch den Zusammenschluss und den Einsatz der intern entwickelten Technologien die Transformation der Branche in Richtung der Umwelt- und Klimaziele schneller und wirtschaftlicher erreicht werden können.

Die Akquisition würde möglich durch den geplanten Kauf der französischen Creaton-Mutterfirma Terreal (Suresnes/ bei Paris) durch die Wienerberger AG (Wien). Creaton Polen, Österreich und Südosteuropa sind nicht Teil der Transaktion.

Jürgen Habenbacher, Geschäftsführer Wienerberger GmbH: "Die geplante Zusammenführung ermöglicht es Wienerberger, die deutschland- und europaweite Marktdurchdringung im Bereich Dachziegel weiter zu stärken sowie mit Dachsteinen und Photovoltaik zu erweitern. Mit Hilfe unserer neuen Kolleginnen und Kollegen und der regionalen Erweiterung in der Werksstruktur können wir noch näher an unseren Kunden sein und können Service- und Lieferfähigkeit erheblich ausbauen. So ermöglichen unsere Produkte und Systemlösungen ein energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und wirtschaftlich vernünftiges Wohnen."