Kuka will Baubranche automatisieren

Vorstandschef Peter Mohnen sagte jüngst gegenüber Medien: "Wir haben schon erste Aufträge für Anlagen zum automatisierten Bauen von über 30 Millionen Euro etwa aus Großbritannien und dem Nahen Osten." In Fabriken könnten große Hausteile industriell gefertigt werden, samt Stromleitungen, tapezierten Wänden und Armaturen in Bädern und Küchen. "Am Ende werden in Fabriken vorgefertigte Häuser in einem Tag aufgebaut." Auf diese Weise könne viel mehr gebaut werden.



