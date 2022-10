Hebezeuge in allen Ausführungen sind laut Unternehmen mittlerweile weltweit im Einsatz. Foto: Kuli

Auch eine Forschungsstation in der Antarktis, mit der schließlich die Lieferung auf wirklich alle Kontinente komplettiert wurde, zählt zum Kundenstamm, wie das Unternehmen mitteilt. In der Geschichte des Unternehmens gibt es zahlreiche Meilensteine, die den Einfluss auf die Branche deutlich werden lassen, erinnert sich die Familie.

Nachdem die Kuli-Fabrikation in Remscheid 1957 von der Familie Kempkes, die heute in dritter Generation die Geschicke lenkt, erworben wurde, stellte man bereits 1962 den ersten Kran vor, der via Funksteuerung zu bedienen war – heute eine Selbstverständlichkeit. Damals konnte man allerdings nicht von komfortablen Handsendern sprechen; der erste Bediener sah mit dem erforderlichen Equipment eher aus wie Neil Armstrong bei seiner Mondlandung. Aber der Grundstein war von Kuli gelegt worden, betonen die Verantwortlichen stolz.

Im gleichen Jahr stellte Kuli den damals weltweit stärksten Elektroseilzug vor, der es immerhin auf 15.000 kg brachte. Die Entwicklung schritt voran und gute 30 Jahre später konnte das Unternehmen mit dem nach eigenen Angaben stärksten 4-strängigen E-Zug auf sich aufmerksam machen, der 63.000 kg bewegen konnte. Die weltweit stärkste Einschienen-Kurvenkatze wurde 2005 entwickelt.

Laut Hersteller hebt diese Lasten bis zu 192.000 kg und zirkelt sie präzise über einen gebogenen Doppel-T-Träger. Gerade werden wieder die GKS-zertifizierten Servicemitarbeiter nach Dubai beordert, um an dieser außergewöhnlichen Installation die turnusmäßigen Wartungsarbeiten durchzuführen. Ein Konzept für 250.000 kg ist bereits erstellt, teilt das Unternehmen mit.

Auf der diesjährigen bauma in Halle A1 auf Stand 337 zeigt Kuli einen Auszug aus seiner aktuellen Produktpalette. Highlight wird eine 25-Tonnen-Katze mit 40 m Hubhöhe sein, die auf einem Zweiträgerkran zu sehen sein wird. Dabei wird auch eine Steuerung mit Energie-Rückspeisesystem vorgestellt, die angesichts steigender Energiepreise immer beliebter wird. Vor allem aber soll das 100-jährige Jubiläum von Kuli gefeiert werden.