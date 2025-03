Baden-Baden (ABZ). – Was nützen die besten Bagger-Anbaugeräte auf der Baustelle, wenn sie nicht optimal eingesetzt werden? Die Lehnhoff Hartstahl GmbH präsentiert auf der bauma 2025 mit ihren Schnellwechselsystemen eine zentrale Lösung für diese Anforderung.

Der Lehnhoff SQ60 mit symmetrischen Ventilblock ermöglicht laut Hersteller, einen Schwenklöffel auch im Hochlöffelbetrieb zu betreiben. Dadurch soll eine völlig neue Flexibilität im Einsatz entstehen. Foto: Lehnhoff

Auf ihren Baustellen setzt die Firma Geltl schon seit eh und je Lehnhoff SQ60 Schnellwechsler ein, wie der Hersteller mitteilt.

Die Geltl Tiefbau GmbH aus dem bayerischen Kirchdorf ist ein inhabergeführtes, auf Straßen-, Rohrleitungs- und Kanalbau ausgerichtetes Bauunternehmen. "Bei unseren zahlreichen Tiefbauprojekten brauchen unsere Baggerfahrer vor allem flexibel einsetzbare Maschinen, mit denen sie die täglichen Herausforderungen auf einfachste Weise bewerkstelligen können", sagt Geschäftsführer Christian Geltl. Beim Ausschachten, Rohre verlegen, Verfüllen und Verladen kommen nach Aussage des Unternehmers auf einen Baggerfahrer täglich schnell 10 bis 20 Anbaugerätewechsel.



"Um bei den zahlreichen Anbaugerätewechseln nicht ständig für die händische Verschlauchung unterbrechen zu müssen, haben wir alle 23 Hydraulikbagger mit Schnellwechselsystemen von Lehnhoff ausgerüstet", sagt Geltl. "Bei unserem neuesten Bagger, einem Caterpillar 315 Next Generation, haben wir uns für einen SQ60 von Lehnhoff entschieden. Der ist uns bei unserem Besuch am Bauma-Messestand sofort aufgefallen. Vor allem die kompakten Maße haben uns direkt überzeugt."

Aber auch der vollsymmetrische Aufbau des SQ60 – insbesondere des Ventilblocks – macht sich nach Angaben von Lehnhoff im Einsatz mit den hydraulischen Anbaugeräten schnell bemerkbar. So könne etwa der Schwenklöffel Lehnhoff HB15 RM ebenso im Hochlöffelbetrieb eingesetzt werden. "Gerade bei engen Baustellen in den Gemeinden, wenn wir von der Straße aus auf Grundstücken arbeiten müssen, die wir nicht befahren können, können wir damit vom Bagger wegarbeiten. Das verschafft unseren Fahrern einen echten Reichweitengewinn und mit dem Schwenklöffel im Hochlöffelbetrieb enorme Flexibilität", stellt Geltl fest.



Die Möglichkeit, Anbaugeräte direkt aus der Kabine heraus zu wechseln, hat in der Praxis noch eine andere Auswirkung hervorgebracht: "Früher hat man sich jeden Werkzeugtausch gut überlegt und dadurch oft nicht mit den optimalen Werkzeugen gearbeitet. Mit dem SQ60 gehört die aufwendige Verschlauchung beim Gerätewechsel hydraulischer Anbaugeräte der Vergangenheit an. Unsere Fahrer wechseln schnell und unkompliziert zwischen Löffel und Schalengreifer. Dadurch lohnt es sich immer, mit dem geeigneten Anbaugerät zu arbeiten. Das ist in den Arbeitsprozessen deutlich zu spüren", sagt der Geschäftsführer.

Verfüllprozesse laufen nach einem Wechsel vom Tieflöffel zum Schwenklöffel spürbar schneller ab als zuvor, erklärt Lehnhoff. In der Vergangenheit zum Verfüllen oft derselbe Löffel verwendet, der bereits zum Ausschachten genutzt worden war. Die wartungsarmen Kurzhubventile des SQ60 sollen die Instandhaltung zudem enorm vereinfachen. Dadurch kann die Maschine Lehnhoff zufolge länger in Betrieb bleiben. Neben dem SQ60 sowie dem neuen SQ70/55V präsentiert Lehnhoff auf der bauma 2025 nach eigenem Bekunden sein komplettes, leistungsstarkes Produktportfolio – von klassischen Schnellwechslern bis hin zu Speziallösungen wie etwa einem Tiltrotator, kombiniert mit hydraulischen Anbaugeräten für alle Herausforderungen im Tiefbau, Abbruch und GaLaBau.

Wer die Effizienz der Baustelle von morgen erleben möchte, findet bei Lehnhoff auf dem Freigelände Mitte (Stand .711/1) alles, um Baumaschinen zukunftsfähig aufzurüsten, erklärt das Unternehmen.