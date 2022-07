Der Combi-SBT kann Lasten bis 50 Tonnen transportieren. Foto: Combilift

Der elektrische Seitenstapler Combi-FSE wurde vom Hersteller Combilift extra für schmale Gänge konzipiert. "Wir haben versucht, die Punkte zu verbessern, die vom Kunden vorgebracht wurden. Daher haben wir uns für eine sehr schmale Bauweise entschieden, so dass der Combi-FSE auch in schmalen Gängen gut durchkommt", sagt Martin McVicar, CEO von Combilift.



Den neuen Seitenstapler gibt es in den Gewichtsklassen 5 Tonnen und 6 Tonnen. "Weil das am Markt die meist angefragten Typen sind", so McVicar. Trotz der schmalen Bauweise wollte Combilift keine Abstriche bei der Leistungsfähigkeit machen und außerdem eine hervorragende 360-Grad-Umsicht ermöglichen.

"Der Fahrer kann frei nach hinten sehen. Auch wenn Last auf dem Seitenstapler liegt, hat der Fahrer beim Rückwärtsfahren eine optimale Sicht nach hinten", versichert McVicar. Nicht nur aus diesem Grund wurde die Batterie des elektrischen Seitenstaplers hinten sehr weit unten am Gerät platziert. "Dadurch hat der Combi-FSE außerdem einen guten Schwerpunkt", so der Experte. Die Batterie ist so platziert, dass sie für einen Wechsel problemlos entnommen werden kann, falls der Seitenstapler mehrere Schichten hintereinander in Betrieb ist. Aber auch der Ladepunkt ist so angebracht, dass der Combi-FSE zum Laden einfach neben ein Ladegerät fahren kann.

Der Fahrer hat in der Kabine des Combi-FSE auch nach hinten frei Sicht. Foto: Combilift

Die Hinterachse ist mit zwei 15-Kilowatt-Motoren ausgestattet, die unterschiedlich angesteuert werden können. Dies ermöglichen die Sensoren in der vorderen Lenkachse, die mit dem elektronischen Traktionskontrollsystem verbunden sind.

Die Geschwindigkeit des Combi-FSE wird so über den Lenkeinschlag bestimmt. Beim Geradeausfahren haben beide Räder dieselbe Geschwindigkeit. Lenkt der Fahrer nach rechts, wird rechts das Rad schneller, lenkt er nach links, wird links das Rad schneller. "Das System haben wir zum Patent angemeldet. Das bringt unheimlich viele Vorteile mit sich", meint McVicar. So helfe das System beim Wendekreis und gegen den Verschleiß.

Auch den Kabinenkomfort hat Combilift besonders in den Fokus genommen. "Der Kabinenkomfort ist extrem wichtig. Er ist kaufentscheidend", weiß McVicar. Daher hat sich Combilift bewusst für einen hydraulischen Joystick und nicht für einen elektrischen entschieden. In der Kabine sind außerdem ausreichend Dokumentenhalter vorhanden. Mehr als 60 Prozent der Produktpalette von Combilift sind mittlerweile elektrisch. Beim Combilift Combi-FSE handelt es sich um das vierte elektrische Fahrzeug, das Combilift in den vergangenen 16 Monaten auf den Markt gebracht hat.

Den Combi-FSE hat Combilift extra schmal für schmale Gänge entwickelt. Foto: Combilift

Die zweite Neuvorstellung von Combilift ist der Wechselbrücken-Transporter Combi-SBT (Swap Body Transporter). Mit ihm können Paletten oder Produktionsbrücken vom Innen- in den Außenbereich transportiert werden. Lasten bis zu 50 Tonnen lassen sich mit diesem Transporter bewegen.

Daher hat auch jedes Rad ein Doppelrad, so dass das Gewicht gleichmäßig auf alle Räder verteilt wird und die Räder eine sehr gute Dämpfung haben. Der Combi-SBT hat vorne ein Rad und hinten zwei. Er ist mit Diesel- oder Flüssiggasantrieb erhältlich.

Der Combi-SBT kann unterschiedliche Wechseleinheiten transportieren, von Standard-Container-Wechselbrücken bis hin zu Betonwandplatten "Das Gerät ist nicht nur für Betonwände geeignet. Es kann auch in der Holzbranche vorkommen, dass schwere Holzwände transportiert werden müssen. Der Combi-SBT kann an jede Art von Transportgestell ran. Es muss keine Wechselbrücke sein", so McVicar. Die Plattformen können auch unabhängig voneinander angehoben und abgesenkt werden, so dass die Maschine auch Wechseleinheiten anheben kann, die nicht auf ebenem Boden stehen.

Ein Hebebühnenpaar auf dem Maschinenbett stützt die Last während des Transports. Die Steuerung dieser Plattformen in der Kabine gewährleistet, dass sich der Fahrer beim Heben und Senken der Ladung in einer sicheren Position befindet.

Die Kabine des Combi-SBT ist nach Aussage des Herstellers gut geschützt. Sie ist in einem Winkel von 90 Grad zur Maschine und außermittig zur Ladung montiert, was eine 360-Grad-Sicht auf alle Bereiche der Maschine ermöglicht. Dank zusätzlicher Spiegel und einer Rückfahrkamera gibt es keine toten Winkel, was die Positionierung des Combi-SBT unter der Wechseleinheit einfach und sicher für den Fahrer und das umstehende Personal machen soll.

Der Fahrer kann außerdem einen kompletten Zyklus durchführen, ohne die Kabine verlassen zu müssen. Daher kann der Fahrer den Arbeitsvorgang auch komplett alleine bewältigen.

Häufig ist bei derartigen Transporten eine zweite Person erforderlich, die guckt und dem Fahrer Anweisungen gibt. "Das ist hier nicht nötig. Der Combi-SBT hat eine hervorragende Manövrierfähigkeit und einen hervorragenden Wenderadius", ist Combilift-CEO McVicar überzeugt.

Die gute Manövrierfähigkeit ergibt sich laut Combilift aus den hydrostatisch angetriebenen Hinterrädern, die von vorne gelenkt werden.

So will Combilift Kunden beim Boom in der Branche und dem daraus entstandenen Fachkräftemangel unterstützen. "Das Produkt ist wie viele Combilift-Produkte kundengetrieben. Wir fokussieren uns immer auf die Nischenaufgaben, die Kunden haben", betont CEO McVicar. Das ziehe sich durch alle Combilift-Produkte. "Combilift ist auch immer durch eigene Entwicklungen gewachsen und nicht durch Unternehmensübernahmen. Dieser Entwicklung wollen wir treu bleiben."