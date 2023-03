Lemgo (ABZ). – Die Baukultur NRW hat unlängst die Ausstellung "Kunst und Bau. Perspektiven aus NRW" aus der Taufe gehoben. Darin will die Initiative laut eigenen Angaben das Thema im Rahmen des Museums der Baukultur NRW wieder stärker in die Öffentlichkeit bringen.

Gezeigt wird die Ausstellung im Foyer des Hauptgebäudes 1 der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo vom 24. März bis zum 19. April 2023 in Kooperation mit der TH OWL und dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW).

In Kunst-und-Bau-Projekten setzen sich Künstler mit Zeit, Ort, Raum und Funktion der Architektur auseinander. 30 Objekte aus NRW sind für diese Ausstellung exemplarisch ausgewählt und werden mit Fotos, Videos und Texten präsentiert. Zu sehen sind unter anderem die "Abluftplastiken" von Friedrich Gräsel vor der ehemaligen Westdeutschen Landesbank in Münster (Architektur: Harald Deilmann), "Large Two Forms" vor dem ehemaligen Bundeskanzleramt in Bonn von Henry Moore (Architektur: Planungsgruppe Stieldorf) oder Selma Gültopraks Werk "Earth Is Blue" am Goethe-Gymnasium in Düsseldorf (Sanierung: RKW Architektur +).

Nicht zuletzt die Farbgestaltung für die Technische Hochschule OWL am Standort Lemgo von Gerhard Hausmann, die den Rahmen für die Ausstellung vor Ort bildet, zeigt die besondere Beziehung von Architektur und Funktion, von Raum und Kunst auf. Die Projekte verdeutlichen die Vielfalt dieser besonderen Kunstform: Gattungen, Materialien und Dimensionen, vor allem aber unterschiedliche Formen der Entstehung und der Rezeption. Mehr als um eine Beurteilung der künstlerischen Qualität geht es darum, den Mehrwert zu zeigen, den Kunst für einen Bau, die Bauherren und die Nutzer erzeugen kann, aber auch auf Grenzen und Herausforderungen hinzuweisen.

Die Ausstellung ist Teil des Projektes "Kunst und Bau in Nordrhein-Westfalen", das Baukultur NRW eigener Aussage nach auch in 2023 weiter fortsetzt. Dazu gehöre maßgeblich die digitale Kunst-und-Bau-Sammlung, die als Web-App dazu einlade, Objekte in NRW zu entdecken: kunstundbau.nrw. Mit der Web-App lassen sich Kunst-und-Bau-Projekte bequem mit dem Smartphone aufrufen – besonders ideal, wenn man unterwegs ist und Kunst und Bau live vor Ort erleben möchte.