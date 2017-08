21.08.2017 - 07:49 Kurs zur Materialkunde Verständnis für Baumaterialien verbessern

Darmstadt (ABZ). – Vom 19. bis22. September bietet die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e. V. an der Hochschule Darmstadt einen Einführungskurs in die Materialkunde speziell für Ingenieure und Techniker an. Der erfolgreiche Umgang mit Metallen in Herstellung, Verarbeitung oder Prüfung setzt ein ausreichendes Maß an Kenntnissen der grundlegenden Vorgän-ge im Metallinneren...