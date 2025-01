Rehau (ABZ). – Auf der BAU 2025 präsentiert sich Lamilux, Hersteller von Tageslichtsystemen, auf einem offenen und großzügigen Inselstand. Unter dem Motto "Wir leben Tageslicht" will das Unternehmen auf rund 200 m² zeigen, wie natürliches Licht die moderne Architektur prägt.

Tageslicht und frische Luft dank des Modularen Glasdachs MS78. Foto: Lamilux

Von Flachdach-Ausstiegen und eleganten Flachdach Fenstern bis hin zu Glasdachkonstruktionen bietet das mittelständische Unternehmen architektonische Lösungen für vielfältige Bauvorhaben und lädt zum Entdecken und Erleben ein.

Lamilux setzt auf eine offene Standarchitektur, die Besucher von allen Seiten willkommen heißt. Ganz getreu dem gewählten Motto präsentiert das Familienunternehmen eine Vielfalt an Produkten und Lösungen, die das Licht der Natur auch im Gebäude erlebbar machen. Eindrucksvolle Referenzen und Exponate vor Ort geben einen Einblick, wie Tageslichtelemente in Neubauten zum Blickfang werden und Bestandsgebäude dank ausgeklügelter Sanierungslösungen aufwerten.

Der Messestand lädt ein, natürliches Licht auf ästhetische, sichere und nachhaltige Weise in Bauten jeglicher Art einzubinden. Denn für eine langlebige Architektur sind Themen wie Brandschutz, Extremwetterbeständigkeit und Energieeffizienz nach eigenen Angaben essenziell. Aus diesem Grund lernen die Besucher auf der Messefläche, wie Tageslichtsysteme diese Herausforderungen gelungen meistern.

Eines der Highlights des Messestandes ist laut Lamilux der Flachdach-Ausstieg Komfort Swing. Mit seiner weitläufigen Glasfläche soll er architektonische Eleganz mit technischem Know-how verbinden. Der Komfort Swing biete exzellente Wärmedämmung sowie Langlebigkeit, und dank seiner großzügigen Glasfläche lasse er Tageslicht in das Herz eines jeden Gebäudes strömen. Eingebettet in die Dachterrassen-Atmosphäre des Standes, können die Besucher das Exponat nicht nur sehen, sondern in der realitätsnahen Umgebung unmittelbar erleben.

Auf die Besucher wartet außerdem das moderne Glasdach PR60, das für seine Vielseitigkeit und Eleganz bekannt ist, informiert das Unternehmen. Ob technische Raffinessen oder optische Glanzpunkte, das PR60-System biete Architekten die Möglichkeit, Tageslicht großzügig in ihre Projekte zu integrieren, während Sicherheitsaspekte wie Rauch- und Wärmeabzugsgeräte nahtlos eingebunden sind.

Das 2023 eingeführte Modulare Glasdach MS78 erweitert die Produktpalette und soll neue Maßstäbe in der modernen Architektur setzen. Es kombiniert Funktionalität mit Ästhetik, da dank seines modularen Designs weitläufige Glasflächen auf einfache Weise realisierbar werden.

Lamilux empfängt die Messe-Besucher in Halle C2 an Stand 321.