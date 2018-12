Land hält an Klage gegen Suedlink fest

Erfurt (dpa). - Thüringen will trotz der Vermittlungsankündigung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Streit um die geplante Stromtrasse Suedlink vor Gericht gehen. "Es wird wie geplant beim Bundesverwaltungsgericht eine Klage eingereicht. Wir sind derzeit dabei, sie zu erarbeiten", sagte Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Auch Energieministerin Anja Siegesmund (Grüne) plädiert für diesen Weg. Zusätzlich kündigte sie Gespräche mit den Bundesländern Hessen und Bayern voraussichtlich im Januar an. Um den Trassenverlauf streckenweise durch Thüringen wird seit Monaten gestritten. Per Erdkabel soll Windstrom von Nord nach Süd transportiert werden.