Eine ausklappbare Werkbank erleichtert die Arbeit vor Ort. Foto: bott

Bei der Konstruktion legten die Entwickler besonderen Wert auf die lange Haltbarkeit und Strapazierfähigkeit der Fahrzeugeinrichtung. Ebenso wie auf die Sicherheit im Straßenverkehr – sei es für den Fahrer, andere Verkehrsteilnehmer oder die Fracht. Sämtliche Crashtests absolvierte die bott-vario3-Fahrzeugeinrichtung mit Bravour.



vario3 organisiert den Stauraum perfekt, versichert bott. Die Systemmaße ermöglichen große Variabilität bei der Organisation des Equipments. Individuelle Lösungen sind die besondere Stärke von bott.

Es gibt verschiedenste Wege, um mit der bott vario3-Fahrzeugeinrichtung Arbeitsmaterial im Laderaum zu sichern. Rohre, Leisten und andere Langteile bringen Sie bequem in Langgutwannen unter. An den Seitenteilen der Fahrzeugeinrichtung lassen sich Halterungen wie Haken und Schlauchhalter individuell befestigen. Mit Spannstangen fixieren Sie sperrige Gegenstände im Transporter einfach und schnell.

Auch die zahlreichen Zurrschienen, die in der vario3-Fahrzeugeinrichtung integriert sind, eignen sich hierzu laut Hersteller hervorragend. Sowohl an den vertikalen als auch an den horizontalen Profilen befinden sich flexible Möglichkeiten für das Befestigen von Spanngurten. Alternativ zu Schubladen können hoch aufragende Bohrgeräte und schwere Bauteile in Ablagewannen verstaut werden. Das patentierte C-Lash-System bewahrt hierbei das Ladegut mit wenigen Handgriffen vor dem Verrutschen.

Mit dem Systainer³-Koffersystem können Anwender ihr Equipment im Wagen genau so organisieren, wie individuell gewünscht. Die Kooperationspartner Festool und Tanos entwickelten ihn gemeinsam mit bott, um professionellen Nutzern den Arbeitsalltag zu erleichtern. Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und Verbrauchsmaterial sind mit dem Systainer³ sicher untergebracht und schnell griffbereit. Der Systainer³ besitzt integrierte Auszugschienen. Mit diesen lässt er sich einfach und ordentlich in der vario3-Fahrzeugeinrichtung aufbewahren. Viele unterschiedliche Transportmöglichkeiten und mobile Werkbänke ergänzen das umfangreiche Systainer³-Programm. Die Koffer sind in zwei unterschiedlichen Breiten und sechs Höhen erhältlich. Alle Systainer³ lassen sich zum Tragen über das T-Loc Element mit nur einem Handgriff verbinden.

Neben der Ladungssicherung und dem systematischen Verstauen von Werkzeug und Material muss das Servicefahrzeug bei Bedarf auch mit den notwendigen Arbeitsgeräten ausgestattet sein: Hierzu stattet bott Transporter beispielsweise mit ausklappbaren Werkbänken aus. Der integrierte Schraubstock erlaubt das Bearbeiten und Zuschneiden von Bauteilen vor Ort. Arbeitsbeleuchtung innen und außen sorgt bei Bedarf auch im Dunkeln für ideale Sicht. Mit Unterflur-Generatoren ausgerüstete Fahrzeuge können autark Kompressoren oder Schweißgeräte betreiben. So genießen Anwender Flexibilität und verschweißen beispielsweise Gasrohre direkt beim Kunden. Die Einbaulage des Generators unter dem Fahrzeugboden bietet mehr Platz im Laderaum. Angeschlossen wird er an den Nebenantrieb am Getriebe des Fahrzeugs, sodass kein separater Motor und Tank nötig sind.