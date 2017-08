Neue Maßstäbe in der kompakten Siebtechnik gesetzt

Lembach i. M./Österreich (ABZ). – Einfache, robuste und flexibel einsetzbare Siebanlagen herzustellen war immer schon das Ziel von Xava Recycling. Gründer Stefan Lößl hat seit Ende 2014 gemeinsam mit seinen Partnern alles daran gesetzt, ein Vertriebsnetzwerk aufzubauen und gemeinsam mit den Kunden, neue Rüttelsieblösungen zu entwickeln. „Ich bin viel in Kontakt mit meinen Vertriebspartnern und Kunden, welche immer wieder neue Ideen und Anforderungen an mich herantragen. So entstehen die sinnvollsten und praktikabelsten Maschinen“, ist Lößl überzeugt. Gemeinsam mit der Engleder Baumaschinen GmbH in Lembach (Oberösterreich) ansässig, hat Xava in diesen 2,5 Jahren sechs verschiedene Rüttelsiebe zur Serienreife gebracht – Tendenz stetig steigend. Die Modelle Xava LS28, LS28S, LS14, LS12, LS12X und LS Grizzly mit Einsatzgewichten von 120 - 1550 kg bieten für jeden Anwender das passende Leistungsprofil.

Das Klientel von Xava ist breit gestreut, von großen Bauunternehmen bis hin zu Kompostierern, Landwirten oder Privatbaustellen. Lößl erklärt: „Uns ist es wichtig, leistbare Maschinen zu konstruieren, die einfach zu handhaben, sehr verschleißarm und vor allem robust sind. Somit sparen wir uns viel Schulungs- und Service-Aufwand. Sollte doch eine Reparatur notwendig sein, ist diese in der Regel rasch erledigt, da alle Ersatzteile lagernd sind oder gegebenenfalls einfach selbst besorgt werden können.“ Auch der Transport aller Xava Siebe sei simpel, die größere Maschine LS28 könne auf einem Pkw-Anhänger transportiert und rasch mittels Hebevorrichtung per Staplergabel gehoben werden. Einfacher noch das Prinzip der Rüttelsiebe LS12/X und LS14, welche mit Rollen und Griff, ähnlich wie ein Schubkarren zu manövrieren sind. Ob Tiefbauer, Garten- und Landschaftsbauer, Hackschnitzelverwerter oder Kleingärtner, Xava bietet die richtige Maschine zum jeweiligen Einsatz.

Da Xava von der Qualität und Langlebigkeit der Siebanlagen überzeugt ist, bietet das Unternehmen grundsätzlich zwei Jahre Garantie auf alle neuen Siebe. Das sorgt auch bei den Vertriebspartnern für positive Stimmung: „Mit Xava Recycling habe ich einen zuverlässigen Partner gefunden, der qualitativ hochwertige und innovative Produkte herstellt. Die Prozesse im Unternehmen sind gut abgestimmt. Lieferungen, Service und kompetente Ansprechpartner ermöglichen eine rasche und positive Abwicklung für alle Beteiligten“, so Kurt Ogradnik, österreichischer Baumaschinenhändler aus Kühnsdorf (Kärnten). Er arbeitet seit über zwei Jahren mit Xava Produkten und konnte bereits viele Neukunden für Xava Rüttelsiebe begeistern. „Unsere Kunden schätzen den wartungsarmen Betrieb dieser Siebmaschinen und natürlich die Sicherheit der 2-jährigen Garantie,“ so Ogradnik.

In Verbindung mit dem Süddeutschen Baumaschinenhändler Apolczer Baumaschinen aus Lauf a. d. Pegnitz ist es Xava Recycling gelungen, seine leistungsstarken Siebe auch in Deutschland erfolgreich auf den Markt zu bringen. Helmut Apolczer sieht wegen der steigenden Deponiegebühren ein kostenbewusstes Umdenken seiner Kunden: „Auf den Baustellen anfallende Restmassen und Naturprodukte können mit den Anlagen vor Ort aufgearbeitet und größtenteils wiederverwendet werden. Das Einsparpotential hierbei ist enorm. Die Kosten der Anschaffung einer Xava Siebanlage können somit in kürzester Zeit erwirtschaftet werden, wobei die Langlebigkeit der Anlagen eine Investition für die Zukunft bedeutet. Bereits eine Vielzahl von Tiefbauern und Galabauern aus Süddeutschland haben die Leistungsfähigkeit der großen Xava LS 28 zu Ihrem Vorteil entdeckt,“ so der Unternehmer.

Zum ersten Mal wird Xava sein Produktportfolio auf der Steinexpo in Homberg ausstellen und Interessenten von 30. 8. bis 2. 9. auf der Demo-Fläche C, Stand-Nr. C1a die neue Generation der Rüttelsiebe näherbringen.