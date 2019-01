Vedelago/Italien (ABZ). – Der gesinterte Stein Lapitec gibt sein Bestes: Die Anwendungen in der Architektur bilden das Hauptthema am Stand (Halle 4, 400) des italienischen Unternehmens auf der Bau 2019. Einige großformatige Platten aus diesem Material wurden in ihren realen Ausmaßen von mehr als 5 m2 (3365 x 1500) zur Messe gebracht, um dort zu einer „Kulisse“ des Ausstellungsraums zu werden. Ein ästhetisch gestaltendes Element ist die Auswahl der Farbe „Bianco Assoluto“ in der Feinbearbeitung Lux, was die Räume mit einem natürlichen Glanz erhellt. Diese Platten werden als hinterlüftete Fassade mit dem System H1 verwendet: Ein System, das die Befestigung versteckt und somit die Wirkung der einheitlichen Linie und Farbe des gesinterten Steins Lapitec betont, so der Hersteller.

Außerdem räumt der Stand der neuen Feinbearbeitung Velvet viel Platz ein, einer gebürsteten Oberfläche, die sich so fein wie Samt anfühlt. Die neue Kollektion widmet sich vorwiegend dem Trend der großen Oberflächen, der 2017 mit dem Angebot Urban für die Außenverkleidung begann. Velvet hingegen wurde mit seinem aus vier Farbnuancen und in drei Dicken (12, 20 und 30 mm) bestehenden farblichen Angebot - Brooklyn, Berlin, Casablanca und London - für die Verkleidung des Innenraums konzipiert.

Die Namen zollen vier ikonischen Städten mit klarem und individuellem architektonischen Stil Tribut. Brooklyn ist eine außergewöhnliche Interpretation der Farben und Nuancen von Eisenlegierungen mit einem eindrucksvollen materischen Ergebnis. London ist ein Aschgrau, das Farbtönungen hervorruft, die sich am Rauchgrau Londons inspirieren: ein Hauch Großstadt und Glamour. Die Farbe Berlin erinnert an die Farben und Atmosphären der deutschen Hauptstadt. Casablanca hingegen hat eine elfenbeinfarbige Feinbearbeitung, sehr hell und rein, die an die berühmten, weißen, sich hell gegen den Atlantischen Ozean abhebenden Gebäude der marokkanischen Stadt erinnert.