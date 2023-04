Weilerswist (ABZ). – Schon zu Zeiten der Unternehmensgründung von Laudon vor knapp 60 Jahren sei den Firmengründern nach eigener Aussage ein hohes Maß an Qualität in Produkt- und Dienstleistungen sehr wichtig gewesen.

Durch den unsachgemäßen Gebrauch von Roll-Packern oder Abbruch- und Sortiergreifer kommen Container schnell an ihre Leistungsgrenzen. Um dem entgegenzuwirken, zeigt Laudon entsprechende Lösungen auf der diesjährigen RATL. Abb.: Laudon Containerbau

Ein zentraler Aspekt der Qualitätspolitik ist demnach die ganzheitliche Fertigung, beginnend beim Zuschnitt bis hin zur Auslieferung – als Qualitätslabel "Made in Germany" teilt Laudon mit. In diesem Jahr ist das Unternehmen auch auf der RATL dabei.

Ob Vertrieb, Verwaltung, Konstruktion oder Produktion, die kurze Distanz der einzelnen Abteilungen an unserem Produktionsstandort in Weilerswist führen zu einer schnelleren Realisierbarkeit von Kundenwünschen, Sonderanforderungen oder Produktoptimierungen. Speziell in der Recyclingbranche gelten spezielle Maßgaben.

Durch den unsachgemäßen Gebrauch von Roll-Packern oder Abbruch- und Sortiergreifer kommen Container schnell an ihre Leistungsgrenzen. Resultierend aus den steigenden Produktanforderungen, entwickelt Laudon seine Produkte stetig weiter, um im punkto Stabilität und Langlebigkeit weiterhin ganz vorne mitspielen zu können. Zu finden ist die Firma auf dem Multifunktionsgelände am Stand F344. Vorgestellt wird unter anderem die profilierte Rohrrahmentür.