Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Unter dem Motto "Ein System – viele Lösungen" stellt Layher als der Systemgerüstspezialist auf der NordBau in Neumünster intelligente Systemlösungen für verschiedenste Aufgabenstellungen rund um die Baustelle vor.

Der neue, laut Hersteller sehr tragfähige Aluminium-Träger TwixBeam findet im Gerüstbau ebenso wie im Traggerüstbau verschiedenste Einsatzmöglichkeiten – zum Beispiel als Systemjochträger in Kombination mit dem Allround Traggerüst TG 60. Foto: Layher

Kunden und Interessierte können sich über die Anwendungsmöglichkeiten des Integrierten Layher-Systems informieren, mit denen sich sowohl die Arbeitssicherheit aber auch die Effizienz auf Baustellen signifikant steigern lassen, teilt das Unternehmen mit. "Denn Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sind bei Layher kein Widerspruch", erläutert Geschäftsführer Wolf Christian Behrbohm. Vielmehr sei dies seit jeher ein zentraler Fokus in der Produktentwicklung.

"Nur in der Kombination entstehen Lösungen, die für unsere Kunden aus unternehmerischer Sicht langfristig sinnvoll einsetzbar sind." Vom klassischen Arbeits- und Schutzgerüst über Trag- und Bewehrungsgerüste bis hin zu temporären Zugangslösungen wie Treppen und Überbrückungen – all diese Anforderungen können aus den schnell verfügbaren Serienteilen des modularen AllroundGerüsts laut Behrbohm wirtschaftlich realisiert werden: "Die wenigen und leichten Bauteile, die intuitive und materialsparende Aufbaufolge und die schraubenlose Verbindungstechnik ermöglichen Schnelligkeit bei Auf- und Abbau.

Flexibilität ist durch verschiedene Standardlängen und passende Ausbau- und Ergänzungsbauteile wie den innovativen Aluminium-Träger TwixBeam ebenfalls gegeben. Temporäre Konstruktionen lassen sich so einfach an die Baustellenanforderungen und die Gegebenheiten vor Ort anpassen – zur Sicherheit aller Gewerke", erläutert der Layher-Geschäftsführer. Ein weiteres Highlight auf der NordBau sei die virtuelle Reise in die Layher-Welt des Gerüsts. "Die realitätsnahe Visualisierung von Gerüstprojekten ist Teil des Prozesses Layher SIM, der unseren Kunden die Einführung digitaler Prozesse im Gerüstbau und damit die komplette Projektbegleitung auf digitaler Ebene erleichtert.

Zu den Vorteilen gehören nicht nur Kostenkontrolle und Transparenz in allen Arbeitsschritten, sondern vor allem Planungs- und Terminsicherheit. Zeitverzögerungen infolge unzuverlässiger Planung entfallen", ergänzt Behrbohm. "Wir freuen uns sehr, Kunden und Interessenten auf der NordBau endlich wieder live und persönlich über das intelligente Layher-Komplettangebot für Aufgabenstellungen rund um die Baustelle zu informieren. Unsere Gäste dürfen gespannt sein", verspricht er. Zu finden ist Layher in Halle 5 am Stand 5115.