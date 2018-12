Jeder Tag beim weltgrößten Gerüsthersteller Layher beginnt mit der Frage: Was bestimmt den Erfolg unserer Kunden? Darüber und über Neu- und Weiterentwicklungen sprachen Rainer Oschütz, Chefredakteur der Allgemeinen Bauzeitung (ABZ), und sein Nachfolger Robert Bachmann mit Wolf Christian Behrbohm, Geschäftsführer der Wilhelm Layher GmbH & Co KG am Unternehmensstammsitz Eibensbach.



ABZ: Herr Behrbohm, "Neue Besen kehren gut...", sagt ein Sprichwort. Oder anders gefragt: Welche Vorhaben stehen nach einer erfolgreichen bauma für Layher aktuell für Sie auf der Tagesordnung?



Behrbohm: Die bauma als weltweit größ-te Baufachmesse hat in unserer Branche natürlich eine große Bedeutung. Umso mehr haben wir uns über die zahlreichen Besucher, die Gespräche mit Kunden und Interessenten und das überaus positive Feedback hinsichtlich unserer Produktneuheiten gefreut. Mit dem Thema Innovation beschäftigen wir uns aber nicht nur im Hinblick auf die bauma oder andere Leitmessen. Unser Ziel ist der Erfolg unserer Kunden. Diese seit über sieben Jahrzehnten erfolgreiche Philosophie der absoluten Kundenorientierung wird auch von der neuen Geschäftsleitung gelebt und fortgeführt. Wir möchten den Gerüstbau schneller, leichter, siche-rer und profitabler für unsere Kunden machen – durch die Stärken unseres integrierten Systems und durch ein Mehr an Service. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist der Layher Grundsatz "Wir stellen her, aber nicht hin". Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal bekräftigen.



ABZ: Lassen Sie uns noch einmal auf das Layher-bauma-Motto zurückkommen. "Mehr Leistung. Mehr möglich. Mehr Wert." Wie kam das bei Ihren Kunden an?



Behrbohm: Sehr gut. Auch das bauma-Motto ist Ausdruck unserer Kundenorientierung. Wir beschäftigen uns jeden Tag mit der Frage, was den Erfolg unserer Kunden bestimmt. Um sich am Markt abheben zu können, sind Wirtschaftlichkeit und Sicherheit entscheidende Faktoren für Gerüstbau-Unternehmer. Schließlich wird die Gerüstbaudienstleistung immer noch zu 80 % von den Kosten für Auf- und Abbau sowie Logistik bestimmt. Hier setzt unsere Philosophie Layher Lightweight an. Durch die Reduzierung des Bauteilgewichts bei gleichbleibend hoher oder sogar höherer Tragfähigkeit können unsere Kunden ihre Montageleistung steigern und Transportkapazitäten besser ausnützen – und so ihre Leistungsfähigkeit erhöhen. Und Sicherheit bei der Montage ist dank der selbstsichernden Keilschloss-Verbindung "AutoLock" mit integriert. Wirtschaftlich und sicher, das ist bei Layher kein Widerspruch.



ABZ: Da war das Thema "Mehr Leistung". Was ist mit den anderen Punkten?



Behrbohm: Ein weiterer Fokus ist die Verbreiterung des Anwendungsspektrums unserer Systeme. Durch passende Ausbauteile können Gerüstbauer ihren Kunden im Bauhandwerk sowie der Industrie Lösungen für neue Aufgabenstellungen bieten, was die Attraktivität und damit den Wert von Gerüstbauunternehmen erhöht. Nehmen Sie z. B. den neuen Allround-Fachwerkträger. Mit nur drei Zusatzbauteilen zum AllroundGerüst gibt es für Überbrückungen und Lastabfangungen jetzt eine noch bessere und wirtschaftlichere Lösung. Die Anwendungsvielfalt reicht von weitgespannten Arbeitsplattformen über Abfangträger, Überbrückungen und Auskragungen in Fassaden- und Raumgerüsten bis hin zu Hängekonstruktionen oder Kragarmen für das Bearbeiten von Brückenunterseiten bei Brückensanierungen. Selbst weitgespannte Dachbinder für temporäre Wetterschutzdächer lassen sich errichten. Im Sinne unseres integrierten Systems sind Neuheiten dank einheitlicher Systemmaße und entsprechender Zulassungen grundsätzlich mit bestehenden Bauteilen des Layher Produktportfolios – auch früherer Generationen – kombinierbar. Dies gewährleistet Investitionssicherheit und Zukunftsfähigkeit.



ABZ: Im Fokus bei den Neu- und Weiterentwicklungen stehen leichteres Material und weniger Bauteile für die Gerüstsysteme, um Zeit und Kosten für den Kunden zu sparen. Welche Materialien bestimmen die Zukunft und wo liegen die Grenzen für das Machbare?



Behrbohm: Für unsere neuen Lightweight-Systemgerüstgenerationen kommen höherfeste, überaus leistungsstarke Stahlsorten zum Einsatz. Diese ermöglichen es uns, das Gewicht der Bauteile –z. B. durch geringere Rohrwandstärken – zu reduzieren. Und das, wie bereits gesagt, bei gleichbleibend hoher oder teilweise sogar höherer Tragfähigkeit. Die Lightweight-Philosophie wird in den kommenden Jahren konsequent weiterentwickelt. Bei unseren Gerüstböden haben wir ergänzend zu unseren bewährten Werkstoffen außerdem seit einigen Jahren auch Kunststoffböden im Angebot. Die witterungsbeständigen und wartungsfreund-lichen Xtra-N-Böden sind dank ihrer langen Lebensdauer eine überzeugende Alternative zu Gerüstböden aus Holz – und gewährleisten ein sicheres Arbeiten auf dem Gerüst.