Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Immer etwas Neues zu machen, hat bei Layher eigenen Angaben zufolge Tradition. Die Entwicklungsingenieure arbeiten kontinuierlich an intelligenten Weiterentwicklungen, die das Arbeiten für Kunden auf der Baustelle schneller, leichter und sicherer machen – angesichts steigender Anforderungen an Sicherheit und Baustelleneffizienz für Layher-Geschäftsführer Wolf Christian Behrbohm ein wichtiger Fokus in der Produktenwicklung.