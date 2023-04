Die neue klappbare Arbeitsplattform 1065 von Layher ist das komfortable Hilfsmittel für sicheres Arbeiten – innen wie außen. Foto: Layher Steigtechnik

Dazu gehören nicht nur Layher-Fahrgerüste und -Leitern, sondern auch durchdachte Zugangslösungen und Alu-Stege. Auf der diesjährigen BAU in München können sich Besucherinnen und Besucher aus erster Hand informieren. "Wir freuen uns sehr, Kunden und Interessenten wieder bei uns auf dem Messestand begrüßen zu dürfen", erklärt Geschäftsführer Stéphane Blondy. "Unter dem Motto 'Gemeinsam wachsen' werden wir zahlreiche Lösungen wie das breite Portfolio an Stufenleitern mit geriffelten Stufen gemäß R12 präsentieren, die unseren Kunden ein sicheres und zugleich wirtschaftliches Arbeiten ermöglichen. Neu ist beispielsweise die klappbare Arbeitsplattform TOPIC 1065, das komfortable Hilfsmittel auf der Baustelle – für innen und außen", so Blondy.

Mit der klappbaren Arbeitsplattform 1065 hat Layher nach eigenen Angaben eine neue wirtschaftliche Lösung für sicheres und zugleich komfortables Arbeiten im Innen- und Außenbereich entwickelt. Die Neuheit besteht aus einer leichten und stabilen Aluminium-Konstruktion sowie einer hochwertigen Sperrholzplatte. Das leichte Gewicht von 15,8 kg, das kompakte Transportmaß und die praktische Griffmulde sollen für Effizienz bei Lagerung und Transport sorgen. Scharniere mit automatisch einrastenden Schnellverschlüssen gewährleisten zudem einen schnellen Auf- und Abbau. Sicherheit beim Arbeiten mit einer Arbeitshöhe von bis zu 2,65 m ist ebenfalls gegeben: Auf der großzügigen Standfläche von 1500 x 500 mm können zwei Personen komfortabel arbeiten – die Belastbarkeit der Arbeitsplattform liegt bei bis zu 300 kg. Die Plattform mit rutschhemmendem Belag und die 280 mm tiefen geriffelten Stufen mit R12-Rutschhemmung in Trittrichtung bieten dabei eine hohe Trittsicherheit.

Sicher nach oben

Sicher nach oben geht es laut Hersteller mit den Leitern von Layher. Neben speziellen Angeboten wie die Holzdachdeckerleiter 1046 und Dachauflegeleiter 1051 für sichere Wartungs- und Inspektionsarbeiten gibt es unter anderem auch ein vielseitiges Angebot an Stufen- und Plattformleitern gemäß TRBS 2121 Teil 2. Danach dürfen Nutzer Leitern nur noch dann als Arbeitsplatz einsetzen, wenn sie mit beiden Füßen auf einer Stufe mit mindestens 80 mm Auftrittsfläche oder einer Plattform stehen.

Neu ist beispielsweise die von der BG BAU geförderte Stufenschiebeleiter TOPIC 1032. Neben den bewährten TOPIC-Vorteilen verfügt die Neuheit auch über 80 mm tiefe Stufen mit einer R12-Rutschhemmung in Trittrichtung. Da die Auszugsleiter und Oberleiter hinter der Unterleiter liegt, ist nicht nur ein gleichmäßiges Auf- und Absteigen möglich, sondern es werden auch Stolpergefahren reduziert. Die Stufen bieten je nach Auszugsvariante zudem einen noch komfortableren Stand – fast wie bei einem Podest. Alle Modelle sind mit einer Traverse zur Basisverbreiterung ausgestattet. Damit entspricht die Stufenschiebeleiter TOPIC 1032 auch den Anforderungen der DIN EN 131-1. Auf großes Interesse stößt auch der Layher SoloTower. Das kompakte Fahrgerüst lässt sich nicht nur schnell von einer Person auf- und abbauen sowie transportieren, sondern entspricht auch geltenden Sicherheitsvorschriften wie die einer vorlaufenden Geländermontage: Möglich ist die Montage via 3-T-Methode (Through The Trapdoor) oder mittels Telegeländer. So ist beim Betreten der nächsthöheren Plattform immer ein umlaufender Seitenschutz gegeben. Mit dem Treppen-Kit ist der SoloTower zudem im Treppenhaus problemlos einsetzbar. Dank Durchgangsstandleitern bleibt bei engen Treppenaufgängen sogar der baustellentaugliche Durchgang erhalten. Eine Komplettsperrung ist nicht erforderlich. Eine bewährte Lösung für Arbeitshöhen bis 6,15 m, die auch von der BG BAU gefördert wird.

Kein aufwändiger Materialbedarf

Für alle weiteren Anforderungen bieten die Layher-Fahrgerüste-Profis in Bauhandwerk und Industrie ohne aufwendigen Materialbedarf individuelle Lösungen für jede Aufgabenstellung. Dank des Uni-Baukastenprinzips lassen sich die Bauteile bei geringem Logistikaufwand flexibel zu unterschiedlichen Systemlösungen kombinieren. In Puncto Sicherheit erfüllt der "Sicherheitsaufbau P2" hierbei den aktuellen Stand der Technik. Die leichten und handlichen System-Bauteile aus Aluminium mit der Einrastklaue sollen nicht nur eine einfache und schnelle Montage ermöglichen, sondern gewährleisten auch eine hohe Standsicherheit. Zu den Markenzeichen der Layher-Fahrgerüste gehören neben der werkzeuglosen Verbindungstechnik auch die Riffelung der Standleiter-Sprossen für Rutsch- und Griffsicherheit sowie die Arbeitsplattform und Einstellung der Arbeitshöhe. Für geprüft sicheres Arbeiten in der Höhe tragen Layher-Fahrgerüste das GS-Zeichen.