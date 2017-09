15.09.2017 - 12:11 Leicht und sicher arbeiten Ankertechnik sorgt für Verschiebesicherung

Saterland/Ramsloh (ABZ). – Die Kombination aus Optimas Ankerfix und Ankertechnik macht Verkehrsflächen aus Großformatplatten verschiebesicher. Mit Hilfe der Optimas Ankerfix werden die Verschiebesicherungen unter der Platte gehalten und beim verlegen durch das Eigengewicht der jeweiligen Platte in den Untergrund gedrückt. Diese Ankertechnik muss also nicht mehr wie bisher in...