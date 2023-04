Die Leipfinger-Bader Firmengruppe präsentiert sich auf der BAU in München als Anbieter für energieeffiziente, nachhaltige und ästhetische Systemlösungen am Bau sowie als kompetenter Beratungspartner für Architekten und Investoren. Foto: Tom Ferguson

Vatersdorf (ABZ). – Auf der BAU 2023 in München präsentiert sich Leipfinger-Bader mit der Marke Tonality. So stellt die Firmengruppe unter anderem die Potenziale vorgehängter hinterlüfteter Fassaden mit der leichten High-End-Keramik in den Mittelpunkt und berät zu passenden, intelligenten Unterkonstruktionen. Besucher erhalten in Halle A1 an Stand 215 zudem Informationen zum weiteren Produktportfolio des Anbieters von energieeffizienten, nachhaltigen und kreislauffähigen Systemlösungen für Neubau und Sanierung. Dazu zählt auch der ressourcenschonende Kaltziegel, der aus recycelten Ziegelresten und mineralischen Bindemitteln gepresst und ohne Energieeinsatz ausgehärtet wird.

Auf der BAU ist die Leipfinger-Bader Firmengruppe erstmals mit der Marke Tonality vertreten – und setzt damit unter anderem den Schwerpunkt auf eine nachhaltige Lösung für die vorgehängte hinterlüftete Fassade. Das Besondere dabei, so das Unternehmen: Tonality hat die Produktionsvoraussetzungen geschaffen, um die High-End-Keramik in einschaliger Geometrie herzustellen. So beträgt das Flächengewicht nur rund 38 kg/m². Zum Vergleich: Herkömmliche Fassadenziegel mit Doppelkammerausführung erreichen bis zu 60 kg/m². Das ermöglicht das Einsparen von wertvollen Rohstoffen und Energie sowie Transportkosten und Arbeitszeit. Auch die Unterkonstruktion kommt mit weniger Verankerungen aus. Dies reduziert die Entstehung von Wärmebrücken an der Gebäudedämmung. Dabei wird jedes Fassadensystem individuell designt und an bauliche Gegebenheiten angepasst, so dass Architekten von einer maßgeschneiderten Fassadenlösung mit hohem architektonischem Wert profitieren, die darüber hinaus in puncto Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit überzeugt.

Neuentwicklungen

Am Messestand präsentiert die Unternehmensgruppe auch weitere Neuentwicklungen aus ihrem Produktsortiment. Dazu zählen intelligente Produkte für den Innenausbau wie ein innovatives Lehmheizsystem, das hohe Standards bei Energieeffizienz und Wohnbehaglichkeit setzt, und farbige Lehmedelputze. Hinzu kommen die mit eigener Forschung entwickelten massiven Mauerziegel mit integriertem Schall- und Wärmeschutz. Dazu zählt beispielsweise der Unipor WS 08 Coriso Plus – ein plangeschliffener Hochlochziegel mit mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung aus der Coriso-Serie, der in vielfacher Hinsicht optimiert wurde. Dank einer novellierten Geometrie und Erhöhung der Speichermasse um rund 20 % weist der innovative Ziegel verbesserte bauphysikalische Eigenschaften im Bereich des Schall- und Brandschutzes auf – und das bei einer hervorragenden Wärmeleitfähigkeit und verbesserten Wandtragfähigkeit.

Besonders feine Körnungen haben im Hause Leipfinger-Bader sogar zur Entwicklung einer neuen Generation Mauerziegel beigetragen, heißt es. So ist aus recycelten Ziegelresten und mineralischen Bindemitteln ein neuer Ziegeltyp entstanden: der "Kaltziegel". Dieser wird in einem speziellen Verfahren gepresst und im Anschluss ohne Energieeinsatz ausgehärtet. So entsteht ein ressourcenschonendes Produkt mit hoher Rohdichte und Druckfestigkeit. "Unsere Mauerziegel zählen weltweit zu den besten ihrer Klasse", betont Thomas Bader, Geschäftsführer der Leipfinger-Bader Firmengruppe. "Der Erfolg beruht keinesfalls auf Zufall. Wir scheuen uns nicht, innovative Wege zu beschreiten und gänzlich Neues zu kreieren, das es in der Branche zuvor nicht gab." In diesem Kontext präsentiert Leipfinger-Bader auf der BAU in München auch den Unipor WS 08 Silvacor Plus – ein neuer, optimierter Mauerziegel aus der Silvacor-Reihe mit Nadelholzfaserfüllung.

Energetisches Bauen

An einer speziellen Modulbauwand zeigt Leipfinger-Bader zudem Produkte für das modulare, schnelle und energetische Bauen: Dazu zählen Ziegel-Fertigteile und Rollladenkästen inklusive integriertem Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung von bis zu 93 %. Besucher können sich auch zum keramischen Estrichziegel informieren. Diese intelligente Trockenestrichlösung ist besonders belastbar und feuchtigkeitsunempfindlich. Sie ermöglicht in Kombination mit geprüften Fußbodenheizungssystemen eine jährliche Heizkostenersparnis von bis zu 30 % und weist insbesondere im Vergleich zu herkömmlichem Zementestrich eine seine sehr gute CO2-Bilanz auf.

Der Messestand von Leipfinger-Bader ist auf Interaktion und Produkterfahrung ausgerichtet. So lässt sich beispielsweise die besondere Beschaffenheit der High-End-Keramik und der edlen Lehmputzoberflächen haptisch vor Ort erleben. Architekten und Investoren erhalten so die Möglichkeit, die Firmengruppe als innovativen Anbieter von energieeffizienten und nachhaltigen Systemlösungen zu erleben, der das Bauen der Zukunft mit profunder Beratungskompetenz zuverlässig und ästhetisch gestaltet.