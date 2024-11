Für kontinuierliches Sägen und ein sauberes Schnittergebnis selbst unter starker Belastung sorgt laut Hersteller die OptiCut-Funktion. Foto: Bosch Power Tools

Ihr Akku-Betrieb soll Profis wie Zimmerern und Facility Managern die Arbeit leichter, machen wie zum Beispiel das Kürzen von Balken, das Zuschneiden von Bauholz oder das Kappen dicker Äste. Die Säge arbeitet laut Hersteller deutlich leiser als benzinbetriebene Geräte und das zuverlässig und ohne Seilzug einfach auf Knopfdruck.

Das minimiert Rüstzeiten und schont darüber hinaus das Gehör und die Nerven von Anwender und Umfeld egal ob in Wohngebieten oder auf dem Firmengelände. Auch Arbeiten in Innen- räumen, etwa beim Aus- und Umbau von Dachstühlen oder Renovierungsarbeiten in Fachwerkhäusern, sind deutlich angenehmer, weil keine Abgase entstehen.

Darüber hinaus können Profis mit dem "Professional 18V System" all ihre Aufgaben – von der Reparatur und Instandhaltung bis hin zur Grünanlagen- pflege – abdecken und flexibel zwischen Säge, Schrauber, Winkelschleifer und Gartengerät wechseln. Dank herstellerübergreifender AmpShare-Allianz geht das Angebot sogar über Bosch hinaus. Viele Marken, viele Maschinen, ein Akku- System: Das spart Handwerkern Zeit, Platz und Geld.

Der bürstenlose Biturbo-Motor ist langlebig und gibt der Akku-Kettensäge Kraft für anspruchsvolle Aufgaben. Die Länge der Führungsschiene beträgt 40 cm. Durch den robusten Krallenanschlag aus Metall lässt sich die Säge bei jedem Schnitt gut ansetzen und kontrolliert führen. Für kontinuierliches Sägen und ein sauberes Schnittergebnis selbst unter starker Belastung wie bei Hartholz oder hohen Schnittfrequenzen sorgt die OptiCut-Funktion: Sie erkennt ein mögliches Stocken vorab und passt das Drehmoment und die Geschwindigkeit automatisch an.

Bei einem Rückschlag stoppt die Motorbremse das Gerät und minimiert so das Verletzungsrisiko. Zur Sicherheit des Anwenders trägt auch die elektronische Kettenbremse bei. Sie stoppt die Kette, sobald der Gasgebeschalter losgelassen wird.

Die GKE 18V-40 Professional ist optimal ausbalanciert und liegt auch bei längeren Einsätzen bequem in der Hand. Der empfohlene ProCore18V-Akku mit 12,0 Ah füllt den Akku-Schacht nahezu vollständig aus. Bei Verwendung eines kleineren Akkus können anfallende Sägespäne durch eine Öffnung im Akku-Schacht einfach entfernt werden. Anwender spannen die Kette präzise und zuverlässig mithilfe einer Stellschraube. Dieses bewährte und robuste Kettenspannsystem erleichtert durch die kompakte Bauart wandnahes Arbeiten, beispielsweise beim Kürzen von Balken im Dachstuhl.

Der zum Spannen benötigte Kombischlüssel ist im Griff der Säge verstaut und damit stets zur Hand. Die Kette wird automatisch geschmiert und durch den transparenten Öltank haben Anwender den Füllstand jederzeit im Blick.