Gelsenkirchen (ABZ). – Die Spedition Trettin ist ein deutsches Familienunternehmen in fünfter Generation, das sich mit dem Umschlag kommunaler Abfälle und der Behandlung mineralischer Abfälle befasst. Drei Liebherr-Erdbewegungsmaschinen sind am Standort in Gelsenkirchen bei Materialumschlag sowie Be- und Verladetätigkeiten im Einsatz. Trettin schätzt laut eigener Aussage die Qualität der Liebherr-Maschinen, den Fahrkomfort und die schnelle Serviceverfügbarkeit.

Ein L 521 Radlader der älteren Generation verlädt unterschiedliche, mineralische Abfälle. Foto: Liebherr

Der Entsorgungsfachbetrieb Spedition Trettin setzt auf leistungsstarke Maschinen von Liebherr, um laut eigenen Angaben Materialumschlag und Verladetätigkeiten effizient zu gestalten. Zwei Liebherr-Radlader sowie ein Umschlagbagger sortieren, trennen und verladen Wertstoffe und Müll. Dabei sorgen verschiedene Anbaugeräte für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. An den robusten Maschinen schätzt die Spedition Trettin neben der Maschinenqualität die einheitliche Bedienung sowie den schnellen Service.

Ein L 550 XPower-Radlader und eine mobile Umschlagmaschine LH 22 M Industry Litronic bewerkstelligen einen Teil des Materialumschlags am Gelände. Der XPower-Radlader beschickt Sortieranlagen mit Bauschutt und verlädt das anschließend sortierte Material in Lkw. Gemeinsam mit dem Mobilbagger belädt der XPower-Radlader Großvolumenfahrzeuge mit Abfällen der Leichtfraktion. Zusätzlich ist auch ein L 521 Radlader aus dem Baujahr 1990 im Einsatz und verrichtet unterschiedliche Aufgaben. Dies unterstreicht, so das Unternehmen, die Langlebigkeit der Liebherr-Komponenten, die mit hochwertiger Qualität und Zuverlässigkeit überzeugen.

Die Kraftstoffeffizienz der XPower-Radlader-Generation ist dem Hersteller zufolge zurückzuführen auf den leistungsverzweigten XPower-Fahrantrieb. Bei niedrigen Geschwindigkeiten und kurzen Ladespielen dominiere der hydrostatische Antrieb, während bei höheren Geschwindigkeiten und Bergauffahrten der mechanische Antrieb aktiv ist. Gemeinsam übertragen beide Zweige immer 100 % der Dieselmotorleistung, wobei sich nur das Verhältnis der beiden Zweige ändert, so der Hersteller.

Das führe dazu, dass der Radlader unabhängig vom Einsatz immer mit maximaler Leistung und Effizienz arbeitet. Das Ergebnis sollen Treibstoffeinsparungen von bis zu 30 % im Vergleich zu herkömmlich angetriebenen Radladern sein.



"Für die Liebherr-Produkte haben wir uns ganz klar der Qualität wegen entschieden", erzählt Lukas Trettin, Geschäftsführer der Spedition Trettin. Durch die Verwendung eigener und ideal aufeinander abgestimmter Komponenten erfüllen die Liebherr-Radlader selbst unter den härtesten Einsatzbedingungen hohe Qualitätsstandards, berichtet das Unternehmen. Dadurch werde ein zuverlässiger Einsatz über die gesamte Lebensdauer der Maschine ermöglicht, der zugleich für maximale Leistung sorge. Neben der Qualität punkten die leistungsstarken Liebherr-Maschinen aber auch mit der schnellen Serviceverfügbarkeit. "Mit Liebherr haben wir die besten Serviceerfahrungen gemacht und in kürzester Zeit Servicelösungen erhalten", führt Trettin weiter aus. "Für die Liebherr-Maschinen haben wir uns auch wegen des Fahrerkomforts und der einheitlichen Bedienphilosophie bei Radladern und Baggern entschieden.

Das hat bei allen Beteiligten für die größte Zustimmung gesorgt", erklärt Trettin. Zum Fahrerkomfort trage auch das optional verfügbare LIKUFIX-Schnellwechselsystem bei, das einen sekundenschnellen Wechsel von hydraulischen Anbauwerkzeugen direkt aus der Fahrerkabine ermöglicht. Dieser vollautomatische Wechsel per Knopfdruck führt gleichzeitig zu einer höheren Arbeitsleistung, heißt es. Die Spedition Trettin ist ein familiengeführter, zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb mit Sitz in Gelsenkirchen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Transport und Entsorgung an. Die Spedition Trettin befasst sich mit dem Umschlag kommunaler Abfälle als auch der Behandlung mineralischer Abfälle (Boden- und Bauschutt). Im Bereich der Baustellenlogistik wickelt das Unternehmen sämtliche Baustellendirektgeschäfte ab und stellt Maschinen in Dienstleistung, die für Ver- und Entsorgungsaktivitäten benötigt werden. Mit einem modernen Maschinenpark und einem engagierten Team sorgt die Spedition Trettin für eine umweltgerechte und effiziente Abfallverwertung.