Kraftstoffeffizienz deutlich verbessert

Ismaning (ABZ). – Volvo Construction Equipment präsentiert auf der steinexpo 2017 mit einer segmentspezifischen Auswahl an Maschinen seinleistungsstarkes Produktportfolio an Maschinen und Dienstleistungen. Auf einer Fläche von 1000 m² wird Volvo CE seine neuesten Produkte der Raupenbagger-E-Serie, den knickgelenkten Dumper A45GFS mit vollhydraulischer Federung und den größten Radlader L350H der Volvo-Produktpalette, sowie einen Baustellen-Lkw des Schwesterunternehmens Volvo Trucks in Europas größtem Basaltsteinbruch ausstellen. In praxisnahen und impo-santen Live-Demonstrationen können sich die Besucher ein Bild von der Leistungsfähigkeit des neuen Volvo-Radladers L260H, des größten knickgelenkten Dumper A60H, sowie des größten Volvo-Raupenbaggers EC750E mit der Abgasstufe 4 machen. Das brandneue Flagg-schiff der Radlader-Familie von Volvo, der Radlader L350H, besticht durch eine verbesserte Kraftstoffeffizienz, weitere Komponenten zur Leistungssteigerung und ein auffälliges, neues Design. Der größte Radlader von Volvo Construction Equipment hat einen geänderten Antriebsstrang, eine neue Hydraulik, eine neue Fahrerumgebung und das wohl beeindruckendste Design in dieser Branche. Der auf Effizienz ausgelegte L350H hat eine Hydraulik der nächsten Generation und wird von einem D16J-Motor gemäß Stufe 4 angetrieben, der bereits bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment bereitstellt. Der L350H ist auf maximale Leistung ausgelegt. Mit seiner Volvo-Original-Felstrapezschaufel eignet er sich ideal für die Arbeit im Steinbruch. Immer einsatzbereit, größer, belastbarer und überlegen, bietet der knickgelenkte Dumper A60H der 60 t-Klasse mit seiner robusten Konstruktion, dem einfachen Wartungszugang und dem herausragenden Volvo-Händlernetz kontinuierlichen Einsatz und eine einzigartige Zuverlässigkeit.



Mit der enormen Nutzlast von 55 metrischen Tonnen lassen sich mit dem A60H die Kosten pro Tonne senken. Die moderne Konstruktion erhöht die Kapazität und verbessert die Kraftstoffeffizienz – es lässt sich also mehr transportieren mit geringerem Aufwand. Der A60H wird von einem 16-l-Volvo-Motor mit einer max. Leistung von 470 kW und einem max. Drehmoment von 2960 Nm angetrieben. Die ausgezeichnete Kraftstoffeffizienz des Antriebs sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit und Produktivität.



Der Raupenbagger EC750E zeichnet sich durch eine innovative Kraftstoffeffizienz, höhere Produktivität und Leistung aus und sichert so eine max. Kapitalrendite. Der EC750E ist ein Raupenbagger der 75-t-Klasse, der Kraft und Stabilität ideal vereint und damit in den meisten Anwendungsfällen ein Höchstmaß an Leistung bietet. Angetrieben von Volvos Stufe 4-konformem Motor D16 erreicht dieser schwere Bagger eine beachtliche Leistung von 374 kW/509 PS. Der Bagger ist mit einem innovativen Elektrohydrauliksystem ausgestattet, das optimal auf den robusten Motor abgestimmt ist.



Erstmals wird der L260H, der jüngste Familienzuwachs der H-Serie von Volvo CE, in Europa gezeigt. Der Radlader wurde für hohe Umschlagsleistungen entwickelt. Der 34-Tonner kann einen Sattelzug mit drei Ladespielen beladen. Der L260H hat 5 % mehr Leistung und Drehmoment, 15 % mehr Nutzlast und größere Schaufeln. Dazu kommen noch der revolutionäre Volvo Co-Pilot mit Load Assist und ein intelligent überarbeitetes Hubgerüst und Rahmen. Das Ergebnis sind eine höhere Kraftstoffeffizienz, kürzere Zykluszeiten, verbesserte Produktivität auf der Baustelle, max. Fahrerkomfort und erleichterte Wartung.



Der dazugehörige Load Assist ist für die Volvo-Radlader der Baureihen L110 bis L260 entwickelt worden und liefert dem Bediener in Echtzeit präzise Informationen zum Ladevorgang. Mit dem System können Unter- oder Überladung und damit auch etwaige Strafen verhindert werden, es reduziert zudem den Verschleiß der Maschine und verhilft so dem Radlader zu höchster Effizienz. Der Load Assist ist ein volldynamisches System mit einer Toleranz von ± 2 %. In Verbindung mit dem Maschinenüberwachungssystem CareTrack von Volvo können die Produktivitätszahlen jederzeit abgerufen werden.



Volvo Trucks ist mit einem schweren fünfachsigen Minen-Hinterkipper Volvo FMX 10x6 mit 540 PS und einer Nutzlast von bis zu 50 t vertreten. Für Bau- und Grubenfahrzeuge gibt es bei Volvo Lkw viele überzeugende Innovationen. Sie erleichtern dem Fahrer die Arbeit und ermöglichen dem Unternehmer eine deutliche Effizienzsteigerung: z. B. die intelli-gente, elektr. Lenkunterstützung "Volvo Dynamic Steering", und der automatisch zuschaltbare Allradantrieb (ATC), der Kraftstoff spart, wenn er nicht gebraucht wird. Außerdem die zusätzlich verfügbareren Kriechgänge, die eine enorm hohe Anfahr-Zugleistung bei bestmöglicher Schonung des Antriebstrangs zur Verfügung stellen. Gerade im unwegsamen Gelände sind die große Bodenfreiheit der Volvo Trucks, der gute Motorschutz und die robuste Konstruktion des speziellen Stahl-Stoßfängers für Baufahrzeuge von entscheidender Bedeutung zum Schutz des Fahrzeugs.



Ein spezieller Bereich mit einem Raupenbagger EC-250E bietet ehrgeizigen Fahrern nicht nur die Möglichkeit, ihr Geschick zu testen, sondern sich auch für das Finale der besten europäischen Fahrer 2017 zu qualifizieren. Das Fina-le wird mit dem Volvo Ocean Race, der spektakulärsten und härtesten Hochseeregatta der Welt, verknüpft. Austragungsort dieser beiden außergewöhnlichen Veranstaltungen im Oktober ist die Hafenstadt Alicante, Spanien, von wo aus die Boote starten werden.