Oberkochen (ABZ). – Leitz zeigt in Halle B5, Stand 232 auf der Bau 2019 intelligente Werkzeuglösungen für die Bearbeitung von Massivholz, Holzwerkstoffen, Dämmstoffen sowie Kunststoffen und NE-Metallen. Das neue ProfilCut Q Profilwerkzeugsystem ist laut Unternehmen bereits sehr erfolgreich bei Fenster-, Möbel-, Innentüren- und Treppenproduzenten bei der Verarbeitung von Holz und Holzwerkstoffen im Einsatz. Neben einer sehr guten Bearbeitungsqualität überzeuge ProfilCut Q vor allem durch die Kombination aus Performance und einfachem Handling. Spannsystem und Schneidenanordnung sind so gestaltet, dass Anwender alle Messer schnell und einfach wechseln können, ohne den Werkzeugsatz demontieren zu müssen.

Leitz bietet nicht nur Werkzeuglösungen zur professionellen Fertigung von Fenstern und Haustüren, sondern ist selbst Systemhersteller. Das ClimaTrend Style-System lässt sich Herstellerangaben zufolge besonders wirtschaftlich produzieren und erfülle die hohen Marktanforderungen hinsichtlich Design und Funktionalität. Das Schiebefenster- und Schiebetürsystem Patio Inowa wurde gemeinsam mit zahlreichen namhaften Projektpartnern entwickelt und umgesetzt. Dieses System setze neue Maßstäbe in Sachen Bedienkomfort und Dichtigkeit und biete den Herstellern gleichzeitig alle Möglichkeiten der modernen Produktionstechnologie und Prozessauslegung.

Als weiteres Highlight präsentiert Leitz die multifunktionale HeliCut Produktfamilie. Seit Jahren überzeuge der HeliCut Abbundmesserkopf im Holzbau auf CNC-gesteuerten Abbundanlagen. Mit der Überarbeitung des Produktprogramms wurden die Vorteile dieses Systems auf zahlreiche andere Anwendungen übertragen, wodurch sich das Einsatzspektrum dieses Werkzeugsystems deutlich erweitere. Produktiv und flexibel biete es für nahezu jede Herausforderung die passende Lösung.

Für die Bearbeitung von Kunststoffen stellt Leitz auf der Bau 2019 z. B. das BrillianceCut Kreissägeblatt zur Bearbeitung von transparenten Kunststoffen wie PMMA und PC sowie in polymergebundenen Mineralwerkstoffen wie Corian und Varicor und vielen weiteren Materialien vor. Für die zahlreichen Herausforderungen in der Bearbeitung von NE-Metallen bietet Leitz hartmetall- oder diamantbestückte Kreissägeblätter für Profile, Blöcke, Platten und Bleche aus Aluminium, Hochleistungs-PKD Schaftfräser für die Aluminium-Trockenbearbeitung sowie ein umfangreiches Werkzeugprogramm für die Bearbeitung von Alu-Verbundplatten an.