Den sicheren Einsatz auf abschüssigem Gelände oder Rampen stellt laut Clark die serienmäßige Rampenfunktion sicher, die ein unbeabsichtigtes Beschleunigen oder Zurückrollen des Staplers verhindert. Foto: Clark

Die Vierradelektrostapler GEX20-30sL und GEX40-50 mit 80 V Li-Ion-Technologie sind mit Tragfähigkeiten von 2 bis 5 t erhältlich und laut Hersteller für den Transport schwerer Lasten im Indoor- und Outdoorbereich. In Industrie, Distribution oder in der Lebensmittel-, Getränke-, Chemie- und Pharmaindustrie – wo ein sauberer Betrieb wichtig ist – die Clark Elektrostapler mit Li-Ion-Batterie sollen für eine hohe Umschlagleistung bei niedrigen Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus des Staplers sorgen. Die Fahrzeuge bewähren sich vor allem bei intensiven Einsätzen, wo ein kraftvolles Anfahrverhalten gewünscht ist, es in Stoßzeiten auf eine schnelle Be- und Entladung ankommt oder in Einsätzen, bei denen regelmäßig Steigungen oder Rampen überwunden werden müssen. Vor allem aber im Mehrschichtbetrieb, wo es auf eine hohe Verfügbarkeit ankommt, spielen die Stapler mit Li-Ion-Batterie ihre Stärken voll aus. Hier profitiert der Betreiber besonders von den Eigenschaften der Li-Ion-Technologie, wie Langlebigkeit, Schnell- und Zwischenladefähigkeit sowie Wartungsfreiheit.

Zügige Beschleunigung

Zwei Fahrmotoren im Parallelfrontantrieb mit je 7,8 kW Leistung beim GEX20-30L und 11,3 kW beim GEX 40-50 und 80-Volt-Drehstrom-Technologie garantieren nach Aussage von Clark eine zügige Beschleunigung und hohe Schubkraft. Die verwendeten AC-Motoren sind verschleißfrei und sehr robust ausgelegt. Sie erzielen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 18 und 20 km. Die Dual-AC-Steuerung ist mit moderner Mosfet und CAN-Bus-Technologie ausgestattet. Für eine energieeffiziente Nutzung des Staplers stehen drei Fahrmodi zur Verfügung, die individuell programmierbar sind. Ebenfalls individuell einstellbar sind das verschleißfreie, regeneratorische Bremsen mit der Motorbremse sowie die automatische Reduzierung der Geschwindigkeit in Kurvenfahrt. Den sicheren Einsatz auf abschüssigem Gelände oder Rampen stellt die serienmäßige Rampenfunktion sicher. Diese verhindert ein unbeabsichtigtes Beschleunigen oder Zurückrollen des Staplers und sorgt dafür, dass der Bediener das Fahrzeug stets unter Kontrolle hat.

Bei der Clark-Li-Ion-Lösung erhält der Kunde alles aus einer Hand – also die Li-Ion-Batterie, das Batteriemanagementsystem (BMS) und das Hochfrequenzladegerät. Die Batterieleistung beträgt bei allen 80-Volt-Modellen der GEX-Baureihe 560 Ah.

Lediglich Starkstromanschluss

Das Ladegerät mit 80 V benötigt lediglich einen Starkstromanschluss (CEE 16 A-Stecker) und lädt die Batterie in 3,5 Stunden vollständig wieder auf. Die Anzeige des Ladestatus erfolgt über das Fahrzeugdisplay. Während des Ladevorgangs zeigt das Display am Ladegerät den aktuellen Ladestatus der Li-Ion-Batterie an. Das BMS verfügt über eine Sicherheitsabschaltung.

Die Li-Ion-Batterie kann jederzeit und innerhalb kürzester Zeit zwischengeladen werden, wenn Pausen entstehen, ohne dass die Batterie geschädigt oder ihre Lebensdauer verkürzt wird. In 15 Minuten können etwa 6,25 % der Lademenge erreicht werden.



Das Ladegerät mit 80 V benötigt lediglich einen Starkstromanschluss (CEE 16 A-Stecker) und lädt die Batterie in gut 3,5 Stunden vollständig wieder auf. Foto: Clark

Li-Ion-Fahrzeuge können somit rund um die Uhr eingesetzt werden, ohne dass ein Batteriewechsel erforderlich ist. Dies reduziert die Stillstandzeiten, die für einen Batteriewechsel notwendig wären. Ein weiterer Vorteil der Li-Ion-Technologie ist, dass die Batterie eine konstante Spannung während des gesamten Betriebs hat.

Es steht immer die volle Leistung zur Verfügung – auch wenn die Batterie bereits zu 80 % entladen ist. Betreiber können mit der Li-Ion-Technologie also nicht nur ihre Produktivität steigern, sondern auch Kosten für Wartung, Infrastruktur und Wechselbatterien sparen. Damit lohnt sich die Investition in ein Li-Ion-Fahrzeug für alle Unternehmen, die eine wartungsfreie, langlebige und schnellladefähige Batterie mit einem hohen Sicherheitsstandard betreiben möchten.

2500 garantierte Ladezyklen

Die Clark Li-Ion-Batterien basieren auf der sicheren Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LiFePO4). Bei LiFePO4-Batterien wird bei der chemischen Reaktion innerhalb der Zellen kein Sauerstoff freigesetzt. Dadurch besteht laut Hersteller weder die Gefahr der Selbstentzündung noch Explosion der Batterie. Fahrzeuge mit LiFePO4-Batterie leisten auch bei sehr niedrigen und hohen Umgebungstemperaturen effizient ihren Dienst. Die Lebensdauer der Li-Ion-Batterie ist mit 2500 garantierten Ladezyklen mindestens doppelt so lang, je nach Anwendung sogar ein Vielfaches so lang wie die Lebenszeit einer Blei-Säure-Batterie. Zudem sind die LiFePO4-Batterien umweltfreundlicher als beispielsweise Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxiden (NMC-Akkus), denn diese benötigen problematische Rohstoffe, wie zum Beispiel Kobalt.

Wie die kleineren Modelle verfügen auch die Modelle der GEX20-30L und GEX40-50 über einen geräumigen und ergonomischen Fahrerarbeitsplatz mit einem großzügigen Fußraum und viel Bein- und Kopffreiheit. Auch bei diesen Modellen stehen unterschiedliche Komfortsitze mit Luft- oder mechanischer Federung zur Wahl.

Geringe Lenkkräfte benötigt

Die Stapler können entweder über in der Armlehne integrierte, verstellbare Minihebel oder über ergonomisch angeordnete Hydraulikhebel auf der Fahrzeughaube bedient werden. Ein Fahrtrichtungswechsel erfolgt über die Lenksäule, die Armlehne oder über ein Doppelpedal. Die Servolenkung stellt sicher, dass der Bediener beim Rangieren nur geringe Lenkkräfte und wenig Lenkradumdrehungen benötigt. Das mehrfarbige, kontrastreiche Display informiert über alle wichtigen Fahrparameter. Ablagemöglichkeiten für Dokumente und Mobiltelefon runden den Arbeitsplatz ab.

Die Clark Vierradelektrostapler mit 80 V Li-Ion-Batterie sind mit umfangreicher Zusatzausstattung erhältlich. Zur optionalen Ausstattung gehören unter anderem unterschiedliche Kabinen, wie Regenschutz- (Stahldach), Wetterschutz- (Stahldach und Frontscheibe), Teil- (Stahldach, Front- und Heckscheibe sowie PVC-Seitenverkleidung) und Vollkabine, Minihebel oder mechanische Hebel, blaue LED-Warnlichter, oranger Sicherheitsgurt, Anbaugeräteb sowie zusätzliche Sicherheitsoptionen.