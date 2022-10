Biberach (ABZ). – Enorme Hakenhöhen, wenig Platz und kein Überdrehen von Nachbargrundstücken: Diese Herausforderungen bringt der Bau von hohen Gebäuden in dicht bebauten Stadtzentren oft mit sich. Genau für solche Projekte kann der neue 258 HC-L 10/18 Fibre mit dem 25-Millimeter-Faserseil von Liebherr der passende Partner sein, teilt das Unternehmen mit.

Der 258 HC-L 10/18 Fibre ist als erster Verstellausleger von Liebherr mit dem hochfesten Faserseil ausgestattet. Foto: Liebherr

Das Gerät ist demzufolge der erste Verstellauslegerkran von Liebherr mit hochfestem Faserseil und überzeuge mit überaus starken Leistungswerten. Das Unternehmen zeigt seine Neuheiten auf der bauma 2022 auf dem Freigelände – FM.809/810/812.

Der 258 HC-L 10/18 Fibre erreicht laut Hersteller ähnliche Hakenhöhen wie der 230 HC-L 8/16. Bei einer maximalen Auslegerlänge von etwa 60 m beträgt die Spitzentraglast noch 2500 kg. Beim 230 HC-L 8/16 in Stahlseilausführung sind maximal 1900 kg an der Spitze drin. Zudem wurde die maximale Traglast für den 258 HC-L 10/18 Fibre um 25 % auf 10 t gesteigert. Möglich sind die starken Werte maßgeblich durch den Einsatz des hochfesten Faserseils, erklärt der Hersteller. Das Faserseil sei deutlich leichter als ein Stahlseil mit vergleichbarem Durchmesser. Dadurch seien bei ähnlichem Krandesign größere Tragkraftwerte und eine schnellere Arbeitsgeschwindigkeit möglich, was für alle Fibre-Krane von Liebherr gelte. Neben dem Faserseil wiege auch die Hakenflasche weniger.

Wie seine Brüder in Stahlseilausführung verfügt der 258 HC-L 10/18 Fibre nach Angaben des Herstellers über die Möglichkeit des horizontalen Lastweges. Beim Bewegen der Last regelt die Steuerung das Hubwerk automatisch so nach, dass der Lasthaken auf horizontalem Weg bewegt wird. Durchdachte Assistenzsysteme wie Micromove und eine ergonomisch gestaltete Kranfahrerkabine tragen ebenfalls dazu bei, dass der Kranfahrer die tonnenschweren Hübe sicher ausführen kann.

Hübe mit hohem Gewicht sind auch für den neuen 1188 EC-H 40 Fibre kein Problem, teilt Liebherr mit. Das neue Fibre-Gerät wird demnach der stärkste Serienkran aus dem Hause Liebherr sein. Der 1188 EC-H 40 Fibre überzeuge mit einer maximalen Traglast von 40 t. Bei einer Auslegerlänge von 80 m ist an der Spitze eine Traglast von bis zu 13 100 kg möglich.

Damit übertrifft das Fibre-Gerät den ohnehin schon äußerst starken 1000 EC-H in Stahlseilausführung um bis zu 2 t, was die Spitzentraglast betrifft, so der Hersteller. Die maximale Reichweite des Krans beträgt im Standard 90 m. Verschiedene Assistenzsysteme der Litronic Steuerung unterstützen den Kranfahrer für noch mehr Sicherheit und Produktivität.

Gerade auf Baustellen, wo viele Krane gleichzeitig arbeiten, bewähren sich Liebherr zufolge die Geräte der Baureihe EC-B. Mit ihrem spitzenlosen Design ermöglichen sie ein unkompliziertes Drehen übereinander und somit ein sicheres Arbeiten. In dieser Baureihe sind bereits mehrere Geräte mit hochfestem Faserseil erhältlich.

Neu hinzu kommt nun der 520 EC-B 20 Fibre. Der 520 EC-B 20 Fibre kann bei einer maximalen Auslegerlänge von 83 m noch bis zu 2900 kg schwere Hübe an der Spitze ausführen. Eine maximale Tragfähigkeit von bis zu 20 t ist nach Auskunft des Herstellers möglich. Neu ist auch der 370 EC-B 16 Fibre. Auch er verfügt wie der 520 EC-B 20 Fibre über das Faserseil mit einem Durchmesser von 25 mm.

Alle anderen Fibre-Krane der Baureihe EC-B sind mit Faserseilen in den Ausführungen 20 und 22 mm ausgestattet. Bei einer maximalen Auslegerlänger von 78 m erreicht der 370 EC-B 16 Fibre eine Spitzentraglast von bis zu 2500 kg. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 16 t.