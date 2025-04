Nussbaumen/Schweiz (ABZ). – Auf der diesjährigen bauma präsentiert Liebherr nach eigener Aussage unter dem Motto "Hands on the future" wegweisende Innovationen. Mit mehr als 100 Exponaten – darunter Weltpremieren und eine Vielzahl an Technologien – zeigt die Firmengruppe, wie Autonomie, Assistenzsysteme, digitale und nachhaltige Lösungen für mehr Effizienz und Sicherheit sorgen.