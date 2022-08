Kirchdorf an der Iller (ABZ). – Die Digitalisierung ist einer der bestimmenden Megatrends in der Bau- und Umschlagtechnikbranche. Die Liebherr-Emtec GmbH gestaltet den technologischen Fortschritt mit und entwickelt nach eigenen Angaben im Rahmen der Digitalisierungsstrategie gemeinsam mit Kunden Lösungen, damit diese Bauvorhaben und Projekte zukünftig wirtschaftlicher, effizienter und sicherer zum Erfolg führen können.

Auf einer kundenzentrierten IoT-Plattform gibt das Unternehmen Kunden handlungsrelevantes Wissen an die Hand, um ihre gesamte Maschinenflotte maximal zuverlässig und produktiv betreiben zu können. Kern der modular aufgebauten und flexibel erweiterbaren Anwendung bilden Zustands- und Leistungsdaten von Erdbewegungs- und Materialumschlagmaschinen sowie Anbauwerkzeugen.

Ein Themenbereich der Digitalisierungsstrategie bei der Liebherr-Emtec GmbH umfasst digitale, maschinennahe Lösungen, mit welchen Maschinenflotten operativ und strategisch optimiert werden können.

Um zunächst einen noch tieferen Einblick in die branchenspezifischen Herausforderungen zu bekommen, mit der Kunden heute in der Praxis konfrontiert sind, führten Liebherr-Experten im Vorfeld umfangreiche Interviews durch, teilt das Unternehmen mit. Im Rahmen dieser Gespräche mit Kunden sowie Liebherr Vertriebs- und Servicepartner unterschiedlicher Ausrichtung und Größe stellte sich heraus, dass auch sehr unterschiedliche Geschäftssegmente oftmals ähnliche Herausforderungen mit sich bringen.

So zeigte sich, dass Baustellenprozesse oder -projekte infolge fehlender oder nicht aktueller Maschineninformationen und -daten nicht immer optimal aufeinander abgestimmt werden können. Dies führt zu ineffizienten Maschineneinsätzen, die wiederum mit hohen Kosten und Terminverzögerungen bei der Projektausführung verbunden sind.

So berichtet Henri Backhaus, Werkstattmeister bei der Reinhard Feickert GmbH, aus der Praxis: "Teilweise hatten wir schon den Fall, dass eine Komponente dringend auf der Baustelle getauscht werden musste und die Maschine ungeplant stillstand. Hätten wir dies im Vorfeld bereits im Blick gehabt, hätte der Tausch im Rahmen einer der geplanten Inspektionen durchgeführt werden können."

Daniel Weis, Bereichsleiter im Bereich mobile Aufbereitung & Recyclinganlagen bei der Weimer Gruppe, führt an, dass es von Vorteil wäre, tiefere Einblicke in die Leistungsdaten der Maschinen zu haben. Beispielsweise wie die Auslastung der Maschine während eines bestimmten Projektes ist und wie hoch der Kraftstoffverbrauch dabei ist.

Olaf Jansen, Leiter Maschinentechnische Abteilung bei der Friedrich Vorwerk SE & Co. KG, ergänzt, es fehle vor allem an einem herstellerübergreifenden Ansatz: "Denn Unternehmen in unserer Größe haben meist große Maschinenparks mit variierender Herstellerstruktur. Eine Plattform, in welcher meine gesamte Flotte inklusive Anbauwerkzeuge übersichtlich und mit allen relevanten Informationen zusammengefasst ist, wäre die optimale Lösung."

Ziel der IoT-Plattform ist es laut den Verantwortlichen, Kunden einen Überblick über ihre gesamte Maschinenflotte zu geben. In Kombination mit KI-unterstützten Handlungsempfehlungen wird die Liebherr-Lösung zukünftig ein elementares, zukunftsweisendes Instrument zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit darstellen. Die Liebherr-EMtec GmbH entwickelt gemeinsam mit Kunden in der Lead-Kunden-Partnerschaft eine digitale kundenzentrierte Lösung, die insbesondere die ortsunabhängige Leistungsanalyse und Zustandsüberwachung von Erdbewegungs- und Materialumschlagmaschinen ermöglichen soll.

Mit dem Ziel, Kunden handlungsrelevantes Wissen an die Hand zu geben, um die Maschinenflotte und auch Anbauwerkzeuge mit maximaler Zuverlässigkeit und Produktivität betreiben zu können. Mittels einer Zustandsanalyse sollen so zukünftig ungeplante Maschinenstillstände verringert sowie die erforderliche Zeit für Problemidentifikation, -bewertung und -lösung reduziert werden.

Im Zuge der Digitalisierungsstrategie entwickelt die Liebherr-Emtec GmbH eigenen Angaben zufolge nicht nur smarte Erdbewegungs- und Materialumschlagmaschinen sowie Anbauwerkzeuge, sondern setzt sich zum Ziel, diese direkt mit dem Produktionsprozess beim Kunden zu vernetzen.