Kirchdorf an der Iller (ABZ). – Die feierliche Einweihung des neuen Entwicklungs- und Vorführzentrums der Liebherr-Hydraulikbagger GmbH übernahm der Geschäftsführer Technik, Werner Seifried, zusammen mit dem Biberacher Landrat Dr. Heiko Schmid, dem Kirchdorfer Bürgermeister Rainer Langenbacher sowie dem katholischen Pfarrer Walkler Caxilé und dem evangelischen Dekan Hellger Koepff. Als Höhepunkt der Einweihungszeremonie setzte sich Jan Liebherr, Familiengesellschafter und Mitglied des Verwaltungsrates der Liebherr-International AG, in eine Materialumschlagmaschine LH 30 M und durchschnitt mit einer Schrottschere einen roten Stahlträger.



Seine Rede startete Werner Seifried mit den Gedanken "Stolz, Dankbarkeit und Wertschätzung, Anspruch und Verantwortung". Er und sein Team seien stolz, mit dem Bau dieses europaweit einzigartigen Entwicklungs- und Vorführzentrums etwas Besonderes und Zukunftsträchtiges geschaffen zu haben. Dankbarkeit und Wertschätzung brachte er der Familie Liebherr entgegen. Die Investitionssumme von 30 Mio. Euro am Gründungsstandort des Unternehmens sei ein "riesiger Vertrauensbeweis an die Kirchdorfer Liebherr-Mitarbeiter". Damit seien natürlich auch Anspruch und Verantwortung verbunden: "Spitzenbedingungen dürfen Spitzenleistungen fordern und ermöglichen diese im Gegenzug auch. Damit werden unsere innovativen Produkte künftig mit höchsten Standards validiert und schließlich im täglichen Kundeneinsatz härtesten Bedingungen standhalten."



Der Geschäftsführer Vertrieb der Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, Rudolf Arnold, begrüßte mittags im Festzelt mit einer dreisprachigen Rede die rd. 1400 Gäste aus aller Welt. Er betonte, dass Liebherr mit dem neuen Entwicklungs- und Vorführzentrum konsequent nicht nur die Entwicklung des Werkes fortführe, sondern "mit dieser wegweisenden Investition die erfolgreiche Umsetzung zukunftsweisender Technologien" möglich würden. Er versicherte den Kunden und Geschäftspartnern, dass Liebherr "auch in Zukunft ein fairer und verlässlicher Partner" sein würde.



Die geladenen Gäste erwartete ein abwechslungsreiches Programm: Nach der viermal vorgeführten, beeindruckenden Maschinenshow mit einem breiten Produktportfolio in Aktion bestand für alle die Möglichkeit zu Expertengesprächen direkt an den Maschinen. Zudem konnten sich die Besucher in verschiedenen Vorträgen über das Entwicklungs- und Vorführzentrum sowie aktuelle Branchentrends informieren. Großer Andrang herrschte bei den Werksführungen. Hier konnten sich die Anwesenden über die einzelnen Produktionsprozesse informieren und sich von den hohen Qualitätsstandards überzeugen. Ein besonderes Highlight war das Erlebnis der Teststrecke. Interessierte wurden in einem Geländewagen über verschiedene Teile der Funktionsstrecken chauffiert, um zu erleben, unter welchen Bedingungen neue Bau- und Materialumschlagmaschinen bei Liebherr zukünftig getestet werden.



Im neuen Entwicklungs- und Vorführzentrum werden zukünftig neue Bau- und Materialumschlagmaschinen entwickelt, getestet und geprüft, damit diese optimal den Kundenanforderungen entsprechen. Ein vergleichbares Validierungszentrum gibt es in ganz Europa nicht. Auf einer Gesamtfläche von 12,68ha befinden sich eine Versuchshalle mit Verwaltungsgebäude, ein großes Versuchsgelände mit einer 1,2 km langen Teststrecke und ein Vorführbereich. Insgesamt 2700 t Stahl wurden in der Halle verbaut. Zudem wurden ca. 135 000 m³ an Erde auf dem Testgelände bewegt, was knapp 243 000 t entspricht.