Nenzing (ABZ). – "Um größere und schwerere Teile anzuheben" – das war eigenen Angaben zufolge nur einer der Gründe, weshalb Full Tilt Crane Services den LR 1400 SX in seine Flotte aufgenommen hat.

Bei der Konstruktion des LR 1400 SX achtete Liebherr insbesondere darauf, dass er schnell und einfach auf- und abgebaut werden kann. Foto: Liebherr

"Wir haben den Kran gekauft, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen", erklärt Geschäftsführer Jason Richardson. Die Liebherr-Werk Nenzing GmbH hat das Modell LR 1400 SX wegen dieses Marktbedürfnisses entwickelt: Für immer schwerere und größere Lasten einen vielfältig einsetzbaren Raupenkran zu bieten. Mit dem neuen Modell hat der Standort sein Portfolio erfolgreich auf Traglasten bis 400 t erweitert.

Die Betonelemente, die der LR 1400 SX auf der Baustelle in Atlanta anhebt, werden direkt vor Ort produziert. Keine vorgefertigten Elemente und keine Anlieferung per Lkw. Das größte Teil hat eine Höhe von rund 34 m. "Mit vorgefertigten Teilen ist das nicht in einem Stück möglich." Die Elemente, die Martin Concrete Construction direkt auf der Baustelle betoniert, haben den Vorteil, dass man wesentlich flexibler ist. Hier spielt die Größe des LR 1400 SX eine bedeutende Rolle. "Nur der Himmel ist das Limit", scherzt Jason Richardson. Grenzenlos wird es wohl auch zugehen, wenn der Bau abgeschlossen ist. Dann öffnen dort die neuen Electric-Owl-Filmstudios.

Für Liebherr war es bei der Entwicklung des neuen Raupenkrans wichtig, dass Montage und Transport trotz seiner Größe einfach sind, wie der Baumaschinenhersteller betont. Mit dem kompakten Transportgewicht von 46 t könne er leicht zwischen den Baustellen bewegt werden. "Das Selbstmontagesystem des Krans ist sehr wichtig für uns. Wir benötigen keinen Hilfskran. Wir schaffen den Aufbau in weniger als zwölf Stunden", stimmt Jason Richardson zu. Full Tilt Crane Services müsse häufig zwischen Baustellen wechseln, oft innerhalb von ein bis zwei Wochen. Dass der LR 1400 SX schnell umgesetzt werden kann, ist ein großer Vorteil für das Unternehmen. Die Podeste und Geländer bleiben während des Transportes am Oberwagen montiert und müssen nur ein- oder ausgeklappt werden. Mithilfe des Selbstmontagesystems können Auslegerstücke, Zentralballast, Raupenträger und Hubwinden ohne Hilfskran montiert und demontiert werden. Den 150 t schweren Heckballast kann der Kran eigenständig hydraulisch anheben, absenken und sichern. Der Heckballast selbst ist modular aufgebaut und kann je nach Anforderung mit 5- oder 10-Tonnen-Ballastplatten ausgerüstet werden.

Mit den Assistenzsystemen Bodendruckanzeige, Gradient Travel Aid oder Boom Up-and-Down Assistant hat Liebherr ein besonderes Augenmerk auf das Sicherheitskonzept des neuen Gewichthebers gelegt. Full Tilt Crane Services hat mittlerweile einen zweiten LR 1400 SX bestellt. "Unsere Erwartungen wurden alle erfüllt. Es ist ein großartiger Kran", bilanziert Richardson.