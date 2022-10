Biberach (ABZ). – Die Liebherr-Compactlader sind auf der bauma 2022 mit den Modellen L 504 Compact und L 508 Compact vertreten, gibt das Unternehmen bekannt. Der neue L 504 Compact ist der kleinste Radlader der Firmengruppe. Das Modell L 546 repräsentiert die mittelgroßen Radlader am Liebherr-Stand.

Liebherr zeigt auf der diesjährigen bauma mit dem L 546 einen Vertreter der neuen mittelgroßen Radlader. Foto: Liebherr

Das Messe-Exponat ist mit zahlreichen intelligenten Assistenzsystemen ausgestattet, etwa mit dem überarbeiteten, leistungsfähigen Skyview-Kamerasystem oder der aktiven Personenerkennung. Weitere Radlader aus anderen Baureihen, zum Beispiel der L 509 Tele oder der L 586 XPower, komplettieren den Auftritt der Liebherr-Radlader – FM.819/810/812.

Liebherr hat eigenen Angaben zufolge seine Baureihe der mittelgroßen Radlader neu entwickelt und grundlegend überarbeitet. Das neu konzipierte Hubgerüst sorgt demnach für höchste Ausbrech-, Halte- und Rückholkräfte. Konstruktive Verstärkungen am Hubgerüst, zum Beispiel bei den Schaufelarmen oder dem Querrohr, erhöhen die Robustheit. Die modifizierte Z-Kinematik mit ihrer elektro-hydraulischen Vorsteuerung erhält teils größere Hydraulikzylinder und stärkere Arbeitspumpen als zuvor. Neben dem neuen Hubgerüst tragen vor allem die Optimierungen beim hydrostatischen Fahrantrieb zur gesteigerten Produktivität der Radlader bei. Die stärkeren Motoren zeichnen sich laut Hersteller durch ein höheres maximales Drehmoment bei einer niedrigeren Nenndrehzahl aus. Leistungsstärkere Hydraulikkomponenten sorgen bei allen drei Modellen für eine höhere Zugkraft und somit für kraftvolle Ladevorgänge. Alle drei Radlader erhalten modellabhängig größere Vorder- oder Hinterachsen als ihre Vorgänger, erklärt Liebherr.

Liebherr erneuert seine Compactlader, teilt das Unternehmen mit. Zu den wichtigsten Neuheiten gehört demzufolge die Fahrerkabine, die vergrößerte Glasflächen aufweist. Für einen freien Blick auf die Arbeitsausrüstung sorgt auch das sichtoptimierte Hubgerüst.

Erstmalig stehen die Modelle L 506 und L 508 auf Kundenwunsch als "Speeder" zur Verfügung. In dieser Version erreichen sie eine Spitzengeschwindigkeit von 30 km/h. Die Compactlader verfügen dem Hersteller zufolge über ein robustes Hubgerüst mit Z-Kinematik, das den Einsatz verschiedenster Anbauwerkzeuge ermöglicht. Für den sicheren und präzisen Betrieb mit einer Ladegabel hat Liebherr die Parallelführung optimiert. Um die Vielseitigkeit weiter zu erhöhen, bietet Liebherr für die Modelle L 506 und L 508 das Hubgerüst auf Wunsch in der Variante "High Lift" an. Es handelt sich dabei um eine verlängerte Variante des Hubgerüsts mit mehr Reichweite. Damit können die Compactlader auch größere Transportfahrzeuge beladen.

Im Kommunaldienst sind Liebherr-Compactlader mit diversen Herausforderungen konfrontiert: Materialtransport mit verschiedenen Schaufeln oder einer Ladegabel, Erdarbeiten mit einer 4 in 1 Schaufel, Reinigungsarbeiten mit einer Kehrmaschine oder Winterdienst mit einem Schneeschild sind einige Beispiele dafür. Um diese vielfältigen Aufgaben effizient und sicher zu meistern, bietet Liebherr laut eigenen Angaben auch für die drei Compactlader sein vollautomatisches Schnellwechselsystem LIKUFIX an.

Mit LIKUFIX kann der Maschinenführer binnen Sekunden und per Knopfdruck von der Kabine aus zwischen mechanischen und hydraulischen Anbauwerkzeugen wechseln.