Der knickgelenkte Liebherr-Muldenkipper des Typs TA 230 Litronic feiert auf der bauma 2022 sein Debut: Es handelt sich um den ersten internationalen Messeauftritt der Maschine. Foto: Liebherr

Im Rahmen mehrmals täglich stattfindender Live-Shows präsentiert Liebherr Anwendungen heutiger und zukünftiger alternativer Antriebskonzepte. Ebenfalls auf dem Messe-Hauptstand gibt Liebherr einen Ein- sowie auch Ausblick zu zukunftsweisenden Services und Lösungen für seine Erdbewegungs- und Materialumschlagmaschinen. Das Portfolio an Liebherr-Anbauwerkzeugen und Schnellwechselsystemen zeigt die Firma auf einer separaten Fläche in Halle B5 am Stand 439.

Auf dem Außenstand FG 809-813 plant das Unternehmen einen großen Bereich für die Themen der beiden Produktsegmente Erdbewegungs- und Materialumschlagmaschinen ein. Neben der Live-Show präsentiert Liebherr seine Produktneuheiten in einer statischen Ausstellung. Hier zeigt die Firma beispielsweise bei den Radladern mit den Kompaktladern und den mittelgroßen Radladern zwei komplett erneuerte Baureihen der Generation 8.

Als einen Vertreter der neuen Generation-8-Raupenbagger wird das Modell R 928 mit einer semi-automatischen Maschinensteuerung zu sehen sein. Außerdem präsentiert Liebherr die Maschinenvariante A 922 Rail Litronic erstmals mit hydrostatischem Antriebskonzept und neuem LIKUFIX-Schnellwechselsystem sowie den knickgelenkten Muldenkipper des Typs TA 230 Litronic, der in München zum ersten Mal auf internationaler Messebühne zu sehen sein wird.

Im Bereich der Materialumschlagmaschinen stellt Liebherr unter anderem drei Vertreter vor: Für den effizienten Einsatz in der Baumpflege und Holzwirtschaft darf sich das Fachpublikum auf das Modell LH 22 M Industry Litronic freuen. Zudem zeigt Liebherr mit dem LH 26 M Industry E und dem LH 150 M Port E zwei Elektroumschlagmaschinen für Anwendungen im Recyclingbereich sowie Hafenumschlag.

Alternative Antriebe im Blick

Als Fortsetzung des bauma-Showcases 2019 gibt Liebherr dieses Jahr einen Einblick in seine technologieoffene Arbeit im Bereich alternativer Antriebskonzepte. Im Zuge dessen stellt das Team auch praktische Anwendungen heutiger sowie zukünftiger alternativer Antriebstechnologien für Erdbewegungs- und Materialumschlagmaschinen vor. Gezeigt werden Konzepte, wie Bau- und Umschlagmaschinen, die mit unterschiedlichen Primärenergiequellen wie Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oils), Strom und Wasserstoff, angetrieben werden.

In diesem Zusammenhang werden mehrere innovative Maschinen zu sehen sein, welche die Arbeit an Alternativkonzepten herausstellen teilt Liebherr mit. Beispielsweise der erste batterieelektrische Radlader und der erste batterieelektrische Teleskoplader der Firmengruppe. Bei diesen beiden Exponaten handelt es sich um jeweils seriennahe Vorseriengeräte. Auch die Liebherr-Elektroumschlagmaschine der Bezeichnung LH 26 M Industry E mit batteriebetriebenem Mobility Kit für einen temporären, netzunabhängigen Betrieb, ist Bestandteil der Live-Shows.

Über die Arbeit an Alternativantrieben hinaus, nimmt Liebherr seine Produktverantwortung auch in anderen Bereichen ernst. Den Verantwortlichen zufolge ist es das Ziel, Kunden langfristig sichere, effiziente und umweltverträgliche Produkte zu bieten. Hierzu zählen unter anderem Serviceleistungen wie das Remanprogramm. Dabei werden Altkomponenten nach höchsten Qualitätsstandards aufgearbeitet und können bei einem Komponentenaustausch auf Wunsch zu einem Neuteil eingesetzt werden – das Altteil steht einem Neuteil in Leistung und Zuverlässigkeit in nichts nach und stellt zudem eine ressourcenschonende und gleichzeitig wirtschaftliche Alternative dar.

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Bereiche Digitalisierung und Service. Liebherr entwickelt gemeinsam mit Vertriebs- und Servicepartnern sowie Kunden Services und Lösungen kontinuierlich weiter – Digitalisierung spielt dabei eine immer wichtigere Rolle. Neben neuesten Entwicklungen werden bereits verfügbare Kundenlösungen aus den Bereichen Fahrerunterstützung, Baustellenkommunikation und automatisierter Datenaustausch vorgestellt. Die fortschreitende Digitalisierung ermöglicht es zudem, dass Services und Lösungen noch individueller, durchgängiger und transparenter gestaltet werden können. Im Zuge dessen stellt das Liebherr-Team einige smarte digitalen Lösungen vor, mit denen Kunden Effizienz, Leistung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort steigern können.

Für Werkstattleiter werden im MyLiebherr-Portal Leistungs- und Wartungsdaten zu den Maschinen aufbereitet und für Prozesse wie Wartungsplanung und Ersatzteilbestellungen bereitgestellt. Für die immer komplexer werdenden Anforderungen an die Maschinenbetreiber stellt Liebherr ebenfalls Assistenzsysteme und Anwendungen vor: Mit der "MyAssistance for Earthmoving"-App erhalten Maschinenbediener beispielsweise Informationen rund um die Bedienung und Wartung von Liebherr-Maschinen. Optimale Unterstützung bei der täglichen Arbeit der Servicetechniker bietet der Remote-Service, der einen orts- und zeitunabhängigen Service ermöglicht. Im Radlader-Segment präsentiert Liebherr mit den Kompaktladern und den mittelgroßen Ladern zwei erneuerte Baureihen. Die Kompakten, zu denen mit dem L 504 Compact ein neues, zusätzliches Modell gehört, sind zum ersten Mal in Deutschland auf einer Messe zu sehen.

Diese neuen Radlader zeichnen sich laut Hersteller durch einen deutlichen Leistungsschub im Vergleich zu ihren Vorgänger-Varianten aus. Das Modell L 504 Compact ist der kleinste Radlader der Firmengruppe. Das Modell L 546 ist mit klugen Assistenzsystemen ausgestattet, etwa mit dem Skyview-Kamerasystem oder der aktiven Personenerkennung. Die Liebherr-France SAS in Colmar produziert unter anderem Raupenbagger der neuen Generation 8. Diese neue Generation zeichnet sich Unternehmensangaben zufolge vor allem durch höhere Leistung sowie größere Produktivität und Komfort für den Maschinenbediener aus.

Der Raupenbagger des Typs R 928 beeindrucke durch eine hohe Zugkraft, eine ausgezeichnete Hubkraft sowie einen Tieflöffel mit großer Kapazität. Das Einsatzgewicht von weniger als 30 t wurde mit dem Ziel optimiert, die Transportlogistik zwischen den Einsatzorten möglichst einfach zu gestalten. Der R 928 ergänzt das bisherige Angebot an Liebherr-Raupenbaggern um ein zusätzliches Modell zwischen den Maschinen R 926 und R 930.

Das Modell R 928 zeigt Liebherr auf der bauma mit der werkseitig eingebauten, semi-automatischen Maschinensteuerung von Leica Geosystems. Dieses Assistenzsystem zur Steuerung der Maschine ist laut Hersteller der Schlüssel für präzises und effizientes Arbeiten. Werkseitig eingebaute 2D- und 3D- Maschinensteuerungen sind zukünftig für Liebherr-Raupenbagger und Mobilbagger der Generationen 6 und 8 optional erhältlich. Auch im Liebherr-Messegepäck befindet sich die Maschinenvariante A 922 Rail Litronic. Dabei handelt es sich um einen Vertreter aus dem Bereich der Zweiwegemaschinen. Das Messeexponat ist mit einem hydrostatischen Antriebskonzept und dem neuen, vollhydraulischen Schnellwechselsystem LIKUFIX ausgestattet.

Das Exponat, das auf der bauma zu sehen ist, wartet mit einem Einsatzgewicht von rund 23.000 kg auf, erfüllt die Anforderungen der Abgasstufe V und überzeugt laut Hersteller vor allem in Bezug auf hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Neu ist das hydrostatische Schienenfahrwerk des A 922 Rail: Zwei Antriebsmotoren treiben den Zweiwegebagger direkt in der Schienenachse an. Ein weiteres Highlight am A 922 Rail ist das neue LIKUFIX-System 33-9, versichert Liebherr. Mit diesem können – durch die Integration des zweiten Hochdruckkreises sowie der Lecköl- und Schmierleitung – nun auch Anbauwerkzeuge wie beispielsweise Stopfgeräte, Mulcher mit Klappen oder Liebherr-Stielverlängerungen schnell, einfach und sicher aus der Fahrerkabine heraus gewechselt werden.

An smarte Handhabung gedacht

Am Exponat des Typs A 922 Rail gibt Liebherr zudem einen Ausblick zu Lösungsansätzen in Bezug auf intelligentes Handling von Anbauwerkzeugen. Liebherr nutzt die bauma auch, um eine neue trackerbasierte und intelligente Anbauwerkzeugerkennung zu zeigen. Neben anderen Features ist das A 922 Rail auf der Messe mit einer MIC-4.0-Schnittstelle ausgestattet. Erstmals international gezeigt wird der knickgelenkte Muldenkipper des Typs TA 230 Litronic.

Diese Maschinenausführung hat Liebherr laut eigener Aussage für härteste Offroad-Einsätze entwickelt. Daher sei dieses Modell prädestiniert für Anwendungen im Bereich des Abraumtransportes oder der Gewinnungsindustrie. Aber auch bei größeren Infrastrukturprojekten und Spezialanwendungen wie dem Tunnelbau werden die Maschinen erfolgreich eingesetzt , teilt das Unternehmen mit. Das auf der Messe gezeigte Exponat hat ein Einsatzgewicht von 24 600 kg. Der 6-Zylinder Baumaschinenmotor mit 12 l Hubraum und 265 kW/360 PS in Kombination mit dem platzsparend hinter der Fahrerkabine positionierten Abgasnachbehandlungssystem erfüllt die Vorgaben der Abgasstufe V. Mit der großen und robust ausgeführten Mulde transportiert der Muldenkipper bis zu 28.000 kg Material.

Das Liebherr-Portfolio an Umschlagmaschinen ist groß – auf der bauma zeigt der Hersteller drei Vertreter für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Mit dem LH 22 M Industry Litronic zeigt die Firma eine Umschlagmaschine für den Einsatz in der Baumpflege und Holzwirtschaft. Ebenso präsentiert Liebherr zwei Vertreter seiner Elektroumschlagmaschinen: Den LH 26 M Industry E mit batteriebetriebenem Mobility Kit sowie den LH 150 M Port E mit neuem, mobilen Gantry-Portalunterwagen.

Interessierte können den LH 26 M Industry E neben Anwendungen im Schrottumschlag auch im Recycling einsetzen. Die kabelgebundene Elektroumschlagmaschine ist mit einem batteriebetriebenem Mobility-Kit für einen temporären, netzunabhängigen Betrieb ausgestattet. Es ist optimal zugänglich auf dem Oberwagen der Maschine angebracht und versorgt diese bei Abkopplung vom Stromnetz mit elektrischer Energie. Das Mobility-Kit ermöglicht netzunabhängiges, emissionsfreies Verfahren von bis zu 30 Minuten. Anstelle des Verfahrens kann die Energie auch für kurzfristiges, geschwindigkeitsreduziertes Arbeiten verwendet werden.

Die Liebherr-Umschlagmaschine LH 150 M Port E ist ebenfalls mit einem Elektroantrieb ausgestattet und auf der bauma mit einem neuen, mobilen Gantry-Portalunterwagen zu sehen. Die Elektroumschlagmaschine ist speziell für den Umschlag von Schütt- und Stückgütern im Hafen konzipiert. Mit dem mobilen Gantry-Portalunterwagen können durchfahrende Lkw oder Waggons schnell be- und entladen werden. Durch den modularen Aufbau kann der Kunde eine Durchfahrtsbreite zwischen 4,5 und 9 m und eine Durchfahrtshöhe zwischen 5 bis 6,5 m wählen. Für die Elektroumschlagmaschinen stehen verschiedene Kabelzuführungen wie Schleppkabel oder Wickelsysteme zur Auswahl.

Anbauwerkzeuge im Messegepäck

Für Anwendungen im Bereich des Tiefbaus zeigt Liebherr mit dem Modell TR 20B einen Vertreter der neuen Generation an Schwenkrotatoren. Mit dem neuen Gussgehäuse und Stahlbuchsen ist dieser noch langlebiger, verspricht das Unternehmen. Zudem zeigt Liebherr den 2-in-1-Löffel auf seinem Stand: Ein Werkzeug, das Tieflöffel und Hochlöffelaufnahme in einem Produkt vereint. Für die industrielle Umschlagtechnik zeigt Liebherr den neuen Mehrschalengreifer des Typs GMM 35-5 mit dem vollautomatischen Kupplungssystem MH 40C LIKUFIX für schnelle Anbauwerkzeugwechsel.

Der gemeinsam mit Kunden entwickelte Fünfschalengreifer überzeugt laut Liebherr durch außerordentliche Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit und ist prädestiniert für härteste Einsätze im Bereich der Recycling- und Schrottverwertung. Auf der bauma präsentiert die Firma ihr umfangreiches Maschinen- und Geräteportfolio in Halle B5 am Stand 439.