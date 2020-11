Weltpremiere: Am 29. Oktober 2020 präsentierte Liebherr eine neue Generation knickgelenkter Muldenkipper. Für die Enthüllung des TA 230 Litronic wählte die Liebherr-Hydraulikbagger GmbH ein ganz neues Format: Eine digitale Produktvorstellung, welche live im Netz gestreamt werden konnte. Kunden, Geschäftspartner und Technikinteressierte hatten im Rahmen des rund 15-minütigen Livestreams die Gelegenheit, mehr über die Highlights, die intelligenten Features und die innovative Technik des neuen TA 230 Litronic zu erfahren. Nach Angaben der Liebherr-Hydraulikbagger GmbH handelt es sich um eine technisch durchdachte, von Anfang an auf höchste Kundenanforderungen ausgelegte und bis ans Limit getestete Maschine.

Das Ergebnis ist ein leistungsstarker knickgelenkter Muldenkipper in neuem Design. Das Produkt überzeuge mit höchster Qualität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, verspricht die Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht überzeuge die neue Maschine, die zugleich einen sehr hohen Fahrkomfort biete.

Kirchdorf (ABZ). – Im Rahmen einer digitalen Produktvorstellung hat die Liebherr-Hydraulikbagger GmbH am 29. Oktober 2020 live den ersten Vertreter der neuen Generation knickgelenkter Muldenkipper enthüllt. Der TA 230 Litronic wurde auf Basis umfassender Markt- und Kundenanalysen von Grund auf neu entwickelt und unter höchsten Qualitätsansprüchen in umfangreichen Testphasen bis aufs Äußerste geprüft, teilt der Hersteller mit.

Auch das neu konstruierte, massive Dreh-Knickgelenk schaffe eine sehr gute Geländegängigkeit , teilt Liebherr mit. Es ermöglicht unabhängige Bewegungen von Vorder- und Hinterwagen – das wiederum sorgt für maximale Wendig- und Manövrierfähigkeit. Das stabile und formschlüssige Drehgelenk mit Kegelrollenlager sei sehr gut für die im Einsatz entstehenden Scherbelastungen ausgelegt, halte maximalen Belastungen stand und biete optimalen Kraftfluss.



Leistungsstark ausgestattet

Starke Leistung verbirgt sich auch unter der Haube des neuen TA 230 Litronic: Dort ist ein leistungsstarker, 6-Zylinder-Baumaschinenmotor mit 12 l Hubraum und 265 kW beziehungsweise 360 PS verbaut. Er erfüllt zudem die Abgasstufe V. Ein robuster Antriebsstrang mit automatischem Acht-Gang-Lastschaltgetriebe gewährleiste darüber hinaus eine optimale Kraftübertragung. Mit den aktiv gesteuerten Längsdifferenzialsperren steht dem TA 230 Litronic zudem eine automatische Traktionskontrolle zur Verfügung. So überzeugt der neue Muldenkipper auch bei schwierigsten Bodenverhältnissen und anspruchsvollen Steigungen mit sehr guter Fahrleistung und starker Zugkraft, erläutert der Hersteller.



Die große und robust ausgeführte Mulde ist für einen effektiven Transport von bis zu 28 t Nutzlast ausgelegt. Für einen schnellen und effizienten Be- und Entladevorgang sowie einen sicheren Transport des Materials hat Liebherr einige Optimierungen vorgenommen. So ist die Stirnseite der Mulde gerade und die Ladekanten niedrig konstruiert worden. Hierdurch ist die Beladung, beispielsweise mit einem Radlader, problemlos über die gesamte Länge möglich.



Ein serienmäßiges Wiegesystem zeigt die aktuelle Nutzlast während des Beladeprozesses auf dem Display in der Fahrerkabine an. Eine optionale Beladeampel, die beidseitig an der Hinterseite der Fahrerkabine angebracht werden kann, zeigt den Ladezustand im Außenbereich an. Um den Lösevorgang des Materials beim Entladen zu beschleunigen, laufen die Innenkanten der neuen Mulde konisch auseinander. Mit der ebenfalls optional verfügbaren, abgasgeführten Muldenheizung können Anwender die Lasten auch bei kühlen Temperaturen schnell und einfach entladen. Während des Transports sorgt die lang dimensionierte Schütte am Muldenende für wenig Materialverlust. Auch mit der optional erhältlichen Heckklappe liegt die Gesamtbreite des TA 230 Litronic unter 3 m. So kann die Maschine schnell und einfach auf einem Tieflader transportieren werden, erläutert das Unternehmen.



Auch die neuentwickelte Fahrerkabine ist laut Hersteller sehr großzügig gestaltet und mit neuen Features ausgestattet. Ziel sei es gewesen, das Arbeiten noch sicherer und komfortabler zu machen. Dazu setzte das Unternehmen auf eine Rundumverglasung ohne störende Verstrebungen und auf eine kurze abgeschrägte Motorhaube. Dadurch kann der Maschinenführer sein Umfeld stets gut im Blick behalten