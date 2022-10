Kirchdorf an der Iller (ABZ). – Das Liebherr-Produktportfolio an Umschlagmaschinen ist groß – auf der bauma zeigt Liebherr drei Vertreter für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Die Liebherr-Umschlagmaschine LH 22 M Industry eignet sich in Kombination mit den entsprechenden Anbauwerkzeugen optimal für den Einsatz in der Baumpflege und Holzwirtschaft. Der LH 26 M Industry E kann neben Anwendungen im Schrottumschlag auch im Recycling eingesetzt werden.