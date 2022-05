Die Zertifizierung der Linzmeier-Dämmlösungen und ganzer Dachaufbauten durch das Sentinel Haus Institut gibt Bauherren, Architekten, Baufirmen und Verarbeitern die Sicherheit, dass die empfohlenen Produkte die hohen Anforderungen an ein wohngesünderes Bauteil erfüllen, verspricht das Unternehmen. Foto: Linzmeier Bauelemente

Mit ebenso guten Produkteigenschaften wie bei den LINITHERM-Dämmsystemen seien bei LINITHERM LOOP mehr als 60 % der PU-Rohstoffe biobasiert. Damit geht das Unternehmen, in dessen Philosophie die Themen Ökologie und Klimaschutz eine große Rolle spielen, einen weiteren Schritt in Richtung umweltschonender Dämmstofflösungen. Gewonnen werden die Rohstoffe für den PU-Dämmkern aus Pflanzenabfällen der Landwirtschaft, zum Beispiel aus Pflanzenstängeln, ausgedroschenem Mais oder Stroh.

Lebensmittel werden nicht verwendet. Diese erneuerbaren Rohstoffe werden in der Fertigung mit einem Restanteil an fossilen Rohstoffen gemischt und nach einem zertifizierten Berechnungsmodell in die Produktion des Dämmstoffs eingebracht. Langfristig ist eine weitere Steigerung des Biomasseanteils im Dämmstoff geplant, der Schritt für Schritt auch in den anderen Dämmprodukten von Linzmeier zum Einsatz kommen soll.

Weitere Pluspunkte: Die beidseitige Alukaschierung der Dämmelemente ist recycelbar, der Dämmkern nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist mit mehr als 50 Jahren sehr langlebig und nachhaltig, versichert Linzmeier. Mit dem ersten Produkt, der Aufsparrendämmung des Typs LINITHERM LOOP PAL N+F erhalten Bauherren und Verarbeiter die gleichen Vorteile wie bei allen LINITHERM-Lösungen, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Dazu gehört eine hohe Dämmeffizienz, die bei einem YY-Wert von λB = 0,023 W/(mK) niedrige U-Werte bei schlanken Bauteilaufbauten ermöglicht. So erreicht ein 100 mm starkes Dämmelement der Bezeichnung LINITHERM LOOP PAL N+F bereits einen U-Wert von 0,22 W/(m²K), bei 160 mm Stärke liegt der U-Wert bei 0,14 W/(m²K). Die durch die Dämmung eingesparte Heizenergie verkürzt sowohl die finanzielle als auch die energetische Amortisationszeit des Dämmstoffs – auch dies sei ein Nachhaltigkeitsfaktor, der sich zudem positiv im Budget der Bauherren bemerkbar mache.

Die Zertifizierung der Linzmeier-Dämmlösungen und ganzer Dachaufbauten durch das Sentinel Haus Institut gibt Bauherren, Architekten, Baufirmen und Verarbeitern die Sicherheit, dass die empfohlenen Produkte die hohen Anforderungen an ein wohngesünderes Bauteil erfüllen, verspricht das Unternehmen. Dafür müssen die Produkte die TVOC- beziehungsweise Richtwertempfehlungen des Bundesumweltamts für Innenräume um 50 % unterschreiten.

Auch für LINITHERM LOOP PAL N+F ist die Zertifizierung beantragt. Verarbeiter profitieren darüber hinaus vom geringen Gewicht des Dämmstoffs, der während der Montage mit baustellenüblichen Werkzeugen zugeschnitten werden kann. Abgeschnittene Reststücke können einfach umgedreht und – zum Beispiel auf der anderen Seite einer Kehle – angelegt werden, sodass unterm Strich eine schnelle, sichere und kostengünstige Verlegung mit geringem Verschnitt möglich wird. Durch die, am IBS Linz klassifizierte, höchste Hagelwiderstandklasse 5 erhalten Anwender die Sicherheit, dass es auch bei Unwettern nicht zu einem Wassereintritt ins Dach kommt.