Riedlingen (ABZ). – Am Linzmeier-Messestand auf der Bau 2019 gibt es viel zu sehen. Neben den einzigartigen Lintherm PAL XXL-Dämmplatten und der sicheren Linitherm Gefälledämmung stehen die wohngesünderen Lösungen sowie die Linitherm Verbundelemente im Fokus. Zu finden ist der Dämmstoffspezialist in Halle A1, Stand 518. Mit Linitherm PAL XXL lassen sich laut Hersteller auch große Dachflächen in kürzester Zeit regensicher schließen. Dies sei ein deutliches Plus an Sicherheit und biete eine enorme Zeitersparnis, die dem Anwender einen wirtschaftlichen Mehrwert bringe. Die Dämmplatten werden in Längen zwischen 6 und 12 m maßgefertigt. Die Kantenverbindung erfolgt mit der bewährten Linitherm Nut- und Feder-Verbindung. Als Ebene fungiert eine TPU-beschichtete Unterdeckbahn. Ein effizienter PU-Dämmkern bringt wie bei allen Linitherm-Produkten eine hohe Dämmwirkung bei schlanken Querschnitten.

Die Linitherm Gefälledämmung und der zum System gehörende Dachreiter leiten Wasser von Flachdächern kontrolliert in die Abläufe ab. So verhindern sie stehendes Wasser und Feuchtigkeitsschäden. Linzmeier bietet die Gefälledämmung in zwei Varianten an. Für die schnelle und sichere Ausbildung des Dachrands hat Linzmeier Attika-Elemente aus dem LITEC-System im Programm.

Die Linit Paneele sind laut Unternehmen ideal geeignet für eine individuelle Fassadengestaltung. Außerdem böten sie eine effiziente und Platz sparende Wärmedämmung. Da sie als Verbundelemente einen kombinierten Schichtaufbau aufweisen, lassen sich mit ihnen alle Vorgaben der DIN- oder EN-Normen erfüllen. Architekten und Planer haben die Wahl aus verschiedenen Deckschichten (Glas, Metall, Holz, Schichtstoff, Faserzement, Kunststoff), einer breiten Farbpalette und verschiedenen Oberflächenbehandlungen. Ein Dämmkern minimiert den Energieverbrauch im Gebäude, zusätzliche Funktionsschichten erfüllen erhöhte Anforderungen an den Schallschutz (bis 55 dB) und Brandschutz (bis W90) oder sorgen für eine Durchschuss- und Durchbruchhemmung. LINIT- Fassadenelemente werden maßgenau und mit passgenauen Kantenausbildungen nach Kundenwunsch gefertigt.

Linitherm PAL Dämmelemente sind die ersten ihrer Art, die das Sentinel Haus Institut in seinem Onlineportal „Bauverzeichnis Gesündere Gebäude“ gelistet hat. Inzwischen sind mit Linitherm PAL 2U, Linitherm PAL SIL T und Linitherm PAL GK noch drei weitere Produkte in die Empfehlungsliste aufgenommen – unter den Herstellern von PU-Dämmelementen nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal. Auf der Bau 2019 stellt Linzmeier zudem eine neue Innovation vor: „Das gesündere Dach“.

Grundlage für die Listung bei Sentinel Haus waren umfangreiche Emissionsprüfungen. Deren Kriterien stellen sicher, dass Linitherm-Dämmstoffe besonders strenge, vom Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut in Braunschweig erarbeitete Anforderungen hinsichtlich ihrer Inhaltstoffe und der Freisetzung flüchtiger Stoffe erfüllen. Das Fraunhofer Institut in Braunschweig bescheinigt den Linitherm-Produkten darüber hinaus unter ökologischen Aspekten, dass sie „begrenzt vorhandene Rohstoffquellen (Erdöl, Gas) schonen, ein Vielfaches an Energie sparen, die Heizungsbetriebskosten senken und damit verbundene klimarelevante Emissionen vermeiden.“ Dementsprechend amortisiere sich der Energieaufwand für ihre Herstellung durch die Energie einsparenden Effekte im Schnitt in der ersten Heizperiode.

Dies verdanken die Linitherm-Produkte in erster Linie ihrer Dämmeffizienz. So wird ein sehr effizienter Kälte- und Hitzeschutz schon bei schlanken, leichten Dämmpaketen möglich. Bauherren bringt das einen deutlichen Zuwachs an Behaglichkeit: warme Räume mit angenehmer Oberflächentemperatur der Außenbauteile, ein gesünderes Raumklima und – dank des emissionsarmen Dämmstoffs – eine hohe Luftqualität.