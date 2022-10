MBS 510 heute – die Säge wurde immer weiter ausgebaut und den wachsenden Anforderungen angepasst. Foto: Lissmac

Bad Wurzach (ABZ). – "Die Mauersteinbandsäge MBS ist eines der erfolgreichsten Produkte in der Geschichte von Lissmac. Mit dieser Innovation begann 1982 der Aufstieg vom familiären Kleinbetrieb zum international ausgerichteten Unternehmen mit heute circa 400 Mitarbeitern und einem breiten Produktangebot", sagt Geschäftsführer Daniel Keller. Zuvor wurden Ziegel- und Porenbetonsteine auf den Baustellen per Hand gesägt und mit dem Hobel begradigt.

40 Jahre später behauptet die Lissmac MBS-Reihe (MauersteinBandSäge) nach Aussage des Herstellers ihre führende Marktposition. In Zusammenarbeit mit Anwendern seien ihre Stärken weiter ausgebaut und den wachsenden Anforderungen angepasst worden.

Kaum auf dem Markt, avancierte die Lissmac Mauersteinbandsäge laut Hersteller zum Renner. "Es handelte sich zwar 'nur' um eine Säge, aber sie revolutionierte einen Arbeitsschritt, der täglich zigtausendfach auf Baustellen in aller Welt anfällt", so Keller.

Mit weniger Aufwand mehr schaffen und zugleich eine bessere Qualität erzielen – diese handfesten Vorteile musste Lissmac nach eigenen Angaben keinem Bauunternehmer vorrechnen. Ein enormer Bedarf sei geweckt gewesen und die Maschinen hätten einen reißenden Absatz gefunden.

"In der Porenbetonindustrie erzielten wir in den Anfangsjahren einen unwahrscheinlich hohen Marktanteil. Oft wurden die Sägen von den Porenbetonherstellern beim Kauf von Steinen gleich an die Kunden mitvermietet", erinnern sich pensionierte Lissmac-Mitarbeiter noch heute gerne an die erfolgreichen Anfangsjahre.

Die Mauersteinbandsäge war als präzises, zuverlässiges Gerät für den harten Profieinsatz konzipiert, aber dennoch so simpel und praktisch in der Anwendung, dass auch heimwerkende Laien sofort und sicher mit der Mauersteinbandsäge arbeiten konnten.

Gutes besser zu machen zählt ebenso wie Innovationskraft zu den traditionellen Stärken von Lissmac, wie das Unternehmen angibt. Schon 1984, zwei Jahre nach der Markteinführung, gab es die erste Weiterentwicklung des Bestsellers: Die MBS 502 führte die bis heute gültige Produktbezeichnung und war statt zuvor in Orange nun in Grün, der damaligen Firmenfarbe von Lissmac.

Erst 2009 entschied sich das Unternehmen für ein neues Corporate Design in Blau. MBS 502 stand für Mauersteinbandsäge mit 500 mm Laufraddurchmesser in der 2. Generation. Heute will Lissmac mit drei MBS-Versionen Lösungen für jede Kundenanforderung bieten, wobei die Produktnamen immer noch sprechend sind. MBS 510 steht für 510 mm Schnitthöhe.

Darüber rangieren die MBS 650 und das Flaggschiff MBS 760, mit der selbst die Bearbeitung großer Blocksteine leichtfalle. Die Maschine verfügt über einen robusten Rollentisch, der sich laut Lissmac auch bei hoher Belastung exakt positionieren lässt und das Hantieren mit großformatigen Steinen erheblich vereinfacht und beschleunigt.

"Leistung mit Mehrwert war schon immer unser Anspruch. Das entscheidende Plus an Nutzen zeichnet alle Lissmac Maschinen aus – die MBS machte den Anfang", sagt Keller.

Die MBS-Mauersteinbandsägen bewähren sich seit vier Jahrzehnten mit wartungsarmer Zuverlässigkeit, jahrelanger Präzision und einzigartigen, der täglichen Arbeit abgeschauten Details auf Baustellen weltweit. So lieferte Lissmac zum Beispiel mehrere MBS 510 und MBS 650 nach Dubai, wo die Sobha Construction LLC für den Bau eines Luxusresorts mehr als 200.000 Porenbetonsteine millimetergenau zuschneiden musste.

"Gerade vermeintliche Kleinigkeiten an den Maschinen machen auf der Baustelle den entscheidenden Unterschied zwischen Lust und Frust an der Arbeit. Lissmac steht für Perfektion und Praxisnutzen – das wissen die Anwender zu schätzen. Auch hier in Dubai", liefert Johnson Pereira, Vertriebsleiter am Lissmac-Standort in den Vereinigten Arabischen Emiraten, eine weitere Episode für die 40 Jahre umfassende Erfolgsgeschichte der Lissmac Mauersteinbandsägen.

Lissmac ist in Halle A1 an Stand A1.249 auf der bauma zu finden.