Mit dem Hitachi ZX250LCN-6 und einer SG50V wurden im Coreum in Stockstadt Spundbohlen für die Musterbaustelle eingerammt.

Baienfurt/Ravensburg (ABZ). – Bei vielen Bauvorhaben müssen spezielle Maßnahmen getroffen werden, bevor das Fundament gegründet werden kann: Man spricht von Spezialtiefbau, wenn Methoden und Verfahren angewendet werden, mit denen die mechanischen Eigenschaften des Baugrunds verbessert und Bauwerkslasten auf tiefer liegende Bodenschichten übertragen werden. Zur Ausführung dieser Verfahren sind spezielle Maschinen erforderlich.

Kiesel arbeitet hierfür mit den Partnern Movax und Geax zusammen, welche spezielle Maschinen für Rammarbeiten im Baugrubenverbau, Wasserbau oder für Pfahlgründungsarbeiten mit Großbohrpfählen anbieten können. Nun bietet der Systempartner Kiesel diese Maschinen als Anbaugeräte an die Hitachi-Geräte an.

Der finnische Hersteller Movax OY wurde 1993 gegründet und bietet Spezialvibratoren mit Seitengrifftechnik (SG-Rammen), Rammhämmer, kompakte Bohr-Attachments sowie Baggeranbaulafetten an. Am häufigsten werden die Seitengrifframmen genutzt, bspw. zum Rammen von Spundwandbohlen, wie sie auch beim Bau des Projekts Coreum in Stockstadt gesetzt wurden. Häufig eingerammt werden auch H-Träger, Holzpfähle und Stahlrohre. Die Movax SG-Rammen gibt es mit einem Einsatzgewicht zwischen 1800 und 3800 kg für Trägergeräte zwischen 13 und 40 t.

Diese Anbaugeräte bieten laut Hersteller zahlreiche Vorteile für den Anwender. Das patentierte Seitengriffsystem ermögliche nicht nur das schnelle Laden der Bauelemente ohne zusätzliche Hilfsgeräte, sondern auch Arbeiten unter begrenzter Bauhöhe. Durch das variable Exzentermoment für den resonanzfreien Anlauf seien die Rammen auch für Arbeiten im innerstädtischen Bereich gut geeignet, da Lärm und Vibrationen auf ein Minimum beschränkt würden. Das Steuerungssystem "MCS Pro Auto" sorge durch die automatische Nachführung jederzeit für einfaches Arbeiten, die eingesetzte Hochfrequenztechnik garantiere höchste Effizienz, so das Unternehmen. Das Movax Information Management System ermögliche zum einen die Erstellung von Rammprotokollen (mPiling Management), zum anderen die Überwachung von Gerätedaten sowie die GPS-unterstützte Ferndiagnose und Fehlererkennung (mFleet Management).

Über die Produkte des italienischen Herstellers Geax bietet Kiesel seinen Kunden kompakte Drehbohrgeräte nach dem Kelly-Verfahren oder dem SOB-Verfahren (Schneckenortsbetonpfahl) sowie Schlitzwandgreifereinheiten an. Durch das Geax Baukastensystem kann das jeweilige Grundgerät innerhalb weniger Stunden auf die anderen Verfahren umgerüstet werden.