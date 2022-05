Geschäftsführer Karl Wenig (l.) und Werkleiter Daniel Burghart (r.) zusammen mit den Vertretern aus Politik und Planung. Foto: Knauf Ceiling Solutions

Das Gesamtvolumen in den Jahren 2021 und 2022 umfasst am Standort in Grafenau 21 Millionen Euro. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden bereits 83 neue Arbeitsplätze geschaffen.

"Der Neubau ist ein weiteres deutliches Zeichen für Verlässlichkeit, Kontinuität und Wachstum unseres Unternehmens hier in der Region", erklärt Geschäftsführer Karl Wenig, "wir setzen damit das 2021 begonnene Investitionsprogramm gezielt fort."

Im letzten Jahr flossen bereits 8,2 Millionen Euro in die Erweiterung der Deckenplatten- und der Schienenproduktion. Mit drei zusätzlichen Produktionslinien wurde die Produktionskapazität für Unterkonstruktionen verdoppelt. Einhergehend mit der Entscheidung von Knauf, das Deckengeschäft als weiteres wichtiges Standbein für die Gruppe auszubauen, wurde die Armstrong Building Products 2019 erworben. Daraufhin wurden die beiden führenden Hersteller von Deckensystemen Knauf AMF und Armstrong Building Products in die 2020 neugegründete Knauf Ceiling Solutions Deckensparte zusammengeführt.

Die Deckensparte von Knauf Ceiling Solutions teilt sich in die zwei großen Geschäftsbereiche EMEA/Latam (Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Lateinamerika) und APAC (Asien-Pazifik). Der Geschäftsbereich EMEA/Latam mit neun Produktionsstandorten und 1400 Mitarbeitenden wird von Grafenau aus verantwortet.

Grafenau-Elsenthal ist der größte der zwölf Produktionsstandorte innerhalb der Knauf Ceiling Solutions mit dem breitesten Produktangebot für Deckensysteme. Die aufgezeigte Unternehmensentwicklung brachte zahlreiche neue Produkte und damit zusätzliches Volumen für Grafenau, weshalb nun auch der weitere Ausbau des Standortes notwendig geworden ist.

Werkleiter Daniel Burghart: "Um auch mit dem neuen, erweiterten Produktportfolio weiterhin einen erstklassigen Service für unsere Kunden zu bieten, werden wir das Logistikzentrum zur Lagerung und Verladung der Fertigware um 5100 Quadratmeter auf eine Gesamtfläche von 20 500 Quadratmetern erweitern. Das entspricht einer Investition von 5,5 Millionen Euro." Die weiteren Teile der insgesamt 12,6 Millionen Euro umfassenden Investitionssumme für das Jahr 2022 fließen in den Ausbau der Deckensegelproduktion, Anlagentechnik und Digitalisierung sowie die Erweiterung der Sozialeinrichtungen für die Mitarbeitenden.

"Innovative Technologien und Nachhaltigkeit spielen beim Logistik-Neubau eine große Rolle", erläutert Daniel Burghart, "so wird die Intralogistik im neuen Logistikbereich mit mobilen, fahrerlosen Transportsystemen realisiert und die gesamte Dachfläche mit einer Photovoltaik Anlage bestückt." Die Bauzeit für die Halle wird voraussichtlich sieben Monate betragen, so dass der Betrieb noch in diesem Jahr aufgenommen werden kann.