Lompscher: Dieses Jahr werden 20 000 neue Wohnungen fertig

Berlin (dpa). - Nach Einschätzung von Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) könnten in diesem Jahr 20 000 neue Wohnungen in der Bundeshauptstadt fertig werden. „Es ist aber klar, dass wir diese große Aufgabe nur lösen können, wenn alle Seiten mit Hochdruck arbeiten“, sagte sie der „Berliner Morgenpost“. Die Zahl entspricht einer Prognose von Experten, wonach jährlich rund 20 000 Wohnungen gebaut werden müssten, um bis 2021 das Soll von 100 000 zu schaffen. Das Ziel bis 2030 lautet, mindestens 194 000 neue Wohnungen zu schaffen, um mit der wachsenden Stadt Schritt zu halten und den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten. Das ergibt sich aus einem Zwischenbericht zum Stadtentwicklungsplan 2030, den Lompscher (Linke) erst kürzlich dem Senat vorgelegt hatte. Im vergangenen Jahr wurden in Berlin ihr zufolge 13 700 Wohnungen gebaut. Nach der jüngsten Bevölkerungsprognose wächst Berlin bis 2030 um gut 180 000 Einwohner. Das entspricht etwa der Größe einer Stadt wie Saarbrücken.