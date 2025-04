Die Produkte von Lumesa sind aus dem Spezialmaterial INOX gefertigt. Foto: Lumesa

Sie kann um 360° geschwenkt und um 90° geneigt werden, informiert der Anbieter. Das leistungsstarke Doppelkopf-System erlaube verrohrtes Bohren bis zu einem Durchmesser von 180 mm und biete dabei hohe Drehmomente und Rückzugskräfte. Die Steuerung erfolgt laut Lumesa mittels Funksteuerung, die wichtigsten Bohrparameter können auf einem digitalen Display abgelesen werden. Sicherheit und Effizienz werden durch eine Bohrwinkelanzeige und eine Anti-Festbohrautomatik erhöht. Die LDA92P ist nach Herstellerangaben ideal für den Einsatz an Schreitbaggern geeignet und kann mit Zusatzoptionen wie einem Schreitfuß und einer Seilwinde ausgestattet werden. Ferner stellt das Unternehmen die Lumesa IMP EF Injektionspumpe vor: Diese elektrische Injektionspumpe für Mörtel oder Zementsuspensionen überzeugt nach eigenem Bekunden durch ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Sie sei benutzerfreundlich und ermögliche eine einfache und schnelle Bedienung.

Lumesa-Anbaulafetten für Bagger, Schreitbagger, Teleskoplader und Lkw-Krane überzeugen durch ihren funktionalen Aufbau und ein geringes Einsatzgewicht, so der Anbieter. Das nahezu verschleißfreie INOX-Lafettenprofil ist in Kombination mit einer Vielzahl an leistungsstarken Bohrantrieben optimal auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt. Der modulare Aufbau und die fortschrittlichen Bedienmöglichkeiten machen die Lumesa-Anbaulafetten zur idealen Wahl für anspruchsvolle Projekte, so der Hersteller.

Alle Bohrlafetten des Herstellers bestehen aus dem speziellen Material INOX. Dabei handelt es sich nach eigenen Angaben um einen hochwertigen Edelstahl, der durch seine hohe Festigkeit, Oberflächenhärte und geringe Rauheit besticht. Das Material soll außergewöhnlich langlebig sein und nur minimale Wartung erfordern. Lumesa ist auf der bauma in Halle C2 am Stand 113 anzutreffen. Mitarbeiter des Unternehmens stehen für Fragen und Demonstrationen zur Verfügung.