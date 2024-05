Oslo/Norwegen (ABZ). – Als führender Hersteller im Bereich Workwear bringt Helly Hansen nach eigenen Angaben kontinuierlich Workwear-Bekleidung und -Ausrüstung auf den Markt, die die Trägerinnen und Träger zuverlässig in den verschiedensten Branchen schützen. Mit der Einführung einer reinen Damenkollektion setzte Helly Hansen bereits 2019 ein Statement in puncto Vielfalt und Individualität im Workwear-Bereich und nannte die Kollektion Luna, heißt es.

Alle Styles aus der Luna-Kollektion wurden laut Hersteller von Frauen für Frauen für die unterschiedlichsten Wetter- und Mobilitätsbedürfnisse entworfen und getestet. Foto: Helly Hansen

Das Luna Konzept biete speziell auf die Bedürfnisse von Frauen angepasste Arbeitskleidung mit einer breiten Auswahl an hochwertiger und sicherer Workwear. Das Besondere: Alle Styles aus der Luna Kollektion wurden von Frauen für Frauen für die unterschiedlichsten Wetter- und Mobilitätsbedürfnisse entworfen und getestet. Sie sind vielseitig einsetzbar und bieten der Trägerin Bewegungsfreiheit bei sämtlichen Herausforderungen. Für Sommer 2024 vereinen die Styles erneut das Bedürfnis nach Komfort und Haltbarkeit und berücksichtigen gleichzeitig alle Features, die Frauen im Handwerk und in der Industrie brauchen, um sich am Arbeitsplatz wohl und sicher zu fühlen, erklärt der Hersteller.

Immer mehr Frauen arbeiten im Handwerk und benötigen daher spezielle Arbeitskleidung, die nicht nur funktional, sondern auch bequem und passgenau ist. Das W Luna Softshell Jacket ist das Ergebnis einer Kombination aus jahrelangem Know-how und der Expertise der Testerinnen: Die Softshell-Jacke mit einer DWR-Beschichtung soll den Anforderungen an leichte und flexible Sommer-Workwear für Frauen gerecht werden und bei Tätigkeiten unter freiem Himmel vor Wind und Regen schützen. Dank des flexiblen Materials, verstellbaren Bündchen und vorgeformten Ellenbogen bietet sie den ganzen Arbeitstag über Tragekomfort. Das Design kommt ohne Schulternähte für mehr Bewegungsfreiheit und mit einem verlängerten Rücken. Der hohe Kragen ist mit einer Fleece-Innenseite für mehr Komfort versehen. Diverse gefütterte Einschubtaschen mit Reißverschlüssen sowie Innentaschen bieten Platz für ID-Karten, Schlüssel und Telefon. Die Besonderheiten von Workwear für Frauen liegen nach Unternehmensangaben vor allem in der Passform und dem Design.

Frauen haben eine andere Körperform als Männer und benötigen daher Arbeitskleidung, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. "Wir haben Einblicke und Rückmeldungen von Frauen erhalten, die Arbeitskleidung für ihren Beruf wollen und brauchen. Sie müssen sich genauso kleiden wie ihre männlichen Kollegen, vor allem, wenn sie in derselben Firma arbeiten und zusammenpassen müssen, und auch, damit sie dieselben Aufgaben erfüllen können. Mit Sicherheit brauchen sie nicht nur eine ,pinke' Version von Herrenhosen", sagt Josefine Sandersen, Design- und Entwicklungsleiterin von Helly Hansen Workwear.

Bi-elastischer Stoff

Die W Luna BRZ Construction Pant bietet laut Hersteller eine optimale Passform in schlichtem Design und sorgt dafür, dass Frauen sich in ihrer Arbeitskleidung wohl fühlen und sich frei bewegen können. Die Arbeitshose aus einem bi-elastischen Stoff kommt mit einer PFC-freien, dauerhaft abweisenden Beschichtung und strapazierfähigen Cordura-Hängetaschen mit doppelt gefüttertem Boden. Der vorgeformte Bund sowie eine breite Gürtelschlaufe in der Mitte des Rückens bieten zusätzliche Stabilität. Zu den weiteren Features zählen diverse Taschen wie eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss und mehreren Fächern sowie eine praktische Zollstocktasche. Gerade im Sommer zeigt sich die Belüftungsöffnung an der Seitennaht als ein willkommenes Feature der Arbeitshose. Die Cordura-Verstärkungen an den Knien schützen vor Abrieb. In den von außen zugänglichen Kniepolstertaschen finden Knieschoner ihren Platz. Für eine optimale Position können diese bis zu 5 cm individuell verstellt werden. Auch die Beinlänge kann bei Bedarf um 5 cm verlängert werden.

Um den hohen Anforderungen im Handwerk gerecht zu werden, sind robuste und strapazierfähige Schuhe essentiell. Der W Luna 2.0 Low S3 garantiert der Trägerin den ganzen Tag über einen hohen Tragekomfort, erklärt das Unternehmen. Ein Leisten, der auf die weibliche Anatomie abgestimmt ist und ein anatomisch geformter Zehenschutz aus TPU mit Zehenschutzkappe aus Aluminium bieten zuverlässigen Schutz auf jeder Arbeitsstelle. Der Arbeitsschuh ist dank eines feuchtigkeitstransportierenden Futters aus Gittergewebe atmungsaktiv. Auch das Ortholite X25 Hybrid Fußbett dämpft bei jedem Schritt und bietet zusätzliche Atmungsaktivität. Eine EVA-Zwischensohle mit hoher Rückfederung führt bei jedem Schritt über 50% Energie zurück. Die metallfreie und durchtrittsichere Außensohle ist zudem rutschfest, abriebfest sowie kraftstoff- und ölbeständig. Reflektierende Details erhöhen die Sichtbarkeit und runden die funktionalen Design-Elemente ab. Der W Luna 2.0 Low S3 erfüllt die Normen EN ISO 20345:2011 S3 SRC und BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.

Funktionalität und Schutz

Das Design-Team von Helly Hansen hat nach eigenen Angaben erkannt, dass eine hohe Nachfrage nach Arbeitsschutzkleidung besteht, die speziell für Frauen entwickelt wurde. Jedes einzelne Produkt aus der Luna-Kollektion wurde mit viel Liebe zum Detail und einem Blick für Funktionalität und Schutz von Frauen für Frauen designt.

Das Ergebnis: Eine funktionale, auf Frauen mit unterschiedlichen Konfektionsgrößen zugeschnittene Arbeitskleidung in den Größen XS bis 2XL, die hält, was sie verspricht. Frauen im Handwerk können sich daher voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren, ohne Kompromisse bei der Qualität ihrer Arbeitskleidung eingehen zu müssen. Dies ist unter anderem ein besonderer Anspruch des norwegischen Unternehmens: Immer höchste Qualitätsansprüche bewahren und sich gleichzeitig dem dynamisch wachsenden und sich dem schnell verändernden Markt anpassen beziehungsweise immer einen Schritt voraus zu sein.