Potain MCT 185 zur Förderung des Luxus-Bauprojekts in Istanbul ausgewählt.

Um sicherzustellen, dass der Kran so schnell wie möglich maximale Wirkung entfaltet, reiste laut eigener Aussage ein Team aus drei Ingenieuren aus Zhangjiagang, China, in die Türkei, um die Inbetriebnahme des Krans zu überwachen. Zhang Yuanxiong, Manitowocs Außendienstleiter, leitete das Team durch die reibungslose Einrichtung des Krans und gab dem lokalen Team praktische Schulungen.

"Wir haben häufige Betriebsprobleme und ihre Lösung besprochen und auch die Bedeutung der Maximierung der Betriebszeit durch regelmäßige Inspektionen, Fehlerdiagnose und vorbeugende Wartung aufgezeigt. Das Lernen in Echtzeit am Arbeitsplatz hat der Crew geholfen, die Dinge viel schneller zu verstehen und wird ihnen das Vertrauen geben, das Beste aus ihrer Neuanschaffung herauszuholen", sagte Zhang.

Der Kran bietet eine maximale Tragkraft von 8 t und einen 65 m langen Ausleger. Die Tragkraft am Auslegerende beträgt 1,5 t. Jeder Abschnitt des Krans profitiert laut Hersteller von minimierten Komponentenabmessungen und Gewicht, um die Montage zu vereinfachen. Der MCT 185 ist für Stadt- und Infrastrukturprojekte konzipiert, und der Kran weist dieselben Merkmale auf wie alle in China gebauten MCT-Modelle von Potain, darunter einfachen Transport und Montage, Effizienz, gute Produktivität und Zuverlässigkeit, betont der Hersteller.

Das neue Bauprojekt Tersane Istanbul liegt an der idyllischen Wasserlinie Istanbuls und soll die historischen osmanischen Werften in ein modernes und dynamisches urbanes Zentrum verwandeln. Das 242.000 m² große Projekt soll luxuriöse Residenzen am Wasser bietet und nahtlos historischen Charme mit modernen Annehmlichkeiten verbinden. Die Residenzen am Wasser sollen ein vielfältiges Gastronomie-, Einzelhandels- und Unterhaltungsangebot vor der Kulisse des malerischen Goldenen Horns bieten.