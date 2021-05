Düsseldorf/Ottendorf-Okrilla. – Der Girls'Day, oder Mädchen-Zukunftstag, der in diesem Jahr am 22. April stattgefunden hat, ist ein jährlicher Aktionstag, der speziell Mädchen und Frauen motivieren soll, technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen, in denen der Frauenanteil bei weniger als 40 Prozent liegt. Das Thema gerät besonders im Bauwesen zunehmend in den Fokus, da viele Unternehmen zum einen dem Fachkräftemangel und zum anderen dem Stigma der "Männerdomäne" entgegenwirken wollen.



Verschiedene Firmen setzen sich deshalb vermehrt dafür ein, Mädchen und jungen Frauen am Girls'Day die verschiedenen Arbeits- und Berufszweige innerhalb der Branche näherzubringen – darunter auch die Heinz Lange Bauunternehmen GmbH aus Ottendorf-Okrilla. Die Geschäftsführerin Janet Lange hat den Girls'Day 2021 genutzt um, – unter Einhaltung Corona-konformer Schutzmaßnahmen – mit jungen Interessentinnen zu aktuellen Baustellen ihrer Firma zu fahren.



"Besonders spannend finde ich am Girls'Day, dass junge Mädchen ganz ungezwungen Einblicke in Berufe aus den Bereichen IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik erlangen können", erklärt die Geschäftsführerin. "Auch heute noch sind junge Frauen in diesen Ausbildungsberufen und in Studiengängen, wie beispielsweise Ingenieurswissenschaften, deutlich unterrepräsentiert, obwohl sie bei entsprechendem Interesse hervorragend dafür geeignet wären. Durch die geringen Kontaktpunkte von Mädchen und jungen Frauen während der Berufsfindungsphase mit diesen Berufszweigen schöpfen sie nicht alle Möglichkeiten aus, die ihnen zur Verfügung stehen würden", ist die Expertin überzeugt. "Gut finde ich auch, dass der Girls'Day die Option bietet, Rollenklischees zu hinterfragen und sich mit den individuellen Lebensträumen vielleicht auch kritisch auseinanderzusetzen." Auch unabhängig vom Mädchen-Zukunftstag nutze Lange ganzjährig verschiedene Angebote, um potentiellen Nachwuchs für das Unternehmen zu finden, das thematisch breit aufgestellt ist. Die Medinger Firma bietet Ausbildungsplätze in den Bereichen Baugeräteführung, Bau- und Landmaschinenmechatronik, Straßenbau sowie Tiefbaufacharbeit und Beton- und Stahlbetonbau an.



Nicht nur in Ottendorf-Okrilla spielt das Thema "Frauen in der Baubranche" und Nachwuchsgewinnung im Allgemeinen eine wichtige Rolle. Die zunehmend positive Entwicklung im Hinblick auf den Frauenanteil spiegelt sich auch in aktuellen Daten der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen (IK-Bau NRW) wider. "Die Ingenieurkammer-Bau NRW will weiterhin aktiv dazu beitragen, den Anteil der weiblichen Beschäftigten in vermeintlichen 'Männerberufen' zu erhöhen und damit den sich abzeichnenden Fachkräftemangel zu verringern", betont Dr. Heinrich Bökamp, Präsident der IK-Bau NRW. "Auch wenn wir noch einen weiten Weg vor uns haben, deuten sich erste Erfolge bereits an."



Frauenanteil gestiegen

Tatsächlich studieren mehr junge Frauen Bauingenieurwesen als etwa Maschinenbau. Der Frauenanteil stieg im Fachbereich Bauingenieurwesen zwischen 2007 und 2018 laut Hauptverband der Deutschen Bauindustrie von 19 auf 29 Prozent, während der Anteil der Studentinnen im Maschinenbau 2018 nur bei 12 Prozent lag. Auch die Mitgliederzahlen der IK-Bau NRW bestätigen diese Entwicklung: Während der Frauenanteil bei den Mitgliedern im Alter von 55 bis 67 Jahren nur bei knapp 7 Prozent liegt, sind von den 25 bis 34-jährigen Kammermitgliedern rund ein Viertel Frauen.