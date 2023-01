Andreas Povse (2. v. l.) mit Norman Stein (3. v. l.). Alexander Reisch (l.) und Jörg Niederhofer (r.). Foto: Magni Deutschland

Pünktlich zum Jahresstart hat Alexander Reisch, Sales Director Magni, sein Außendienst-Team um zwei weitere Vertriebsprofis erweitert. Damit legt er nach eigenen Angaben den Grundstein für eine weitere Intensivierung der Vertriebsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Andreas Povse wird zukünftig im Süden von Deutschland als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus betreut Jörg Niederhofer nun das Vertriebsgebiet Nord- und Westdeutschland. Als langjähriger Außendienstmitarbeiter konzentriert sich Norman Stein ab sofort auf den Süd-Westen Deutschlands und freut sich über die Verstärkung im Bereich Vertrieb und Kundenbetreuung. "Für unser umfangreiches Maschinensortiment möchten wir unseren Kunden jederzeit den optimalen technischen und kaufmännischen Support anbieten. Als Fulliner verfügen wir derzeit mit fast 40 unterschiedlichen Teleskopstapler-Modellen – darunter Rotoren, starre und Heavy-Duty-Teleskopen sowie über 100 verschiedenen Modellen im Bereich Arbeitsbühnen – über eine der umfangreichsten Produktpaletten am Markt", betont Reisch.

"In diesem Jahr werden wir darüber hinaus noch 30 weitere Modelle in den Markt einführen. Wir sind davon überzeugt, dieses lässt sich nur durch eine professionelle und umfängliche Betreuung durch gutausgebildetes Fachpersonal realisieren. Bei uns stehen die Zeichen also weiterhin auf Wachstum."