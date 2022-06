Röttenbach (ABZ). – Nach über zwei Jahrzehnten erreicht die Kooperationspartnerschaft der Dennert Massivhaus GmbH mit der Firmengruppe Maisel im Bereich der ICON-Massivfertighäuser den Unternehmen zufolge eine neue Ebene der Zusammenarbeit: individuell geplante Mehrfamilienhäuser in Massivbauweise nach dem ALFA-Konzept.

Die Kooperationspartnerschaft der Dennert Massivhaus GmbH mit der Firmengruppe Maisel erreicht mit dem Bau individuell geplanter Mehrfamilienhäuser in Massivbauweise eine neue Ebene . Foto: Dennert ProjektEins/Maisel Bau

Bauen mit dem ALFA-System bedeutet umfassende Gestaltungsmöglichkeiten durch den Architekten, eine abgestimmte Haustechnik und die werkseitige Fertigung der Wand- und Deckenelemente mit standardisierten Prozessen im Hause Dennert. Die Maisel Bauunternehmung GmbH fungiert als Generalunternehmer, der die verschiedenen Gewerke von den Erd- und Fundamentierungsarbeiten über die schlüsselfertige Dennert-Gebäudehülle, den Innenausbau samt Haustechnik bis hin zu den Außenanlagen bündelt. Der Investor beziehungsweise Bauherr hat somit einen Ansprechpartner.

So auch beim Projekt in Röttenbach in der Nähe des Brombachsees: Als das Montageteam Ende September 2021 auf die Baustelle kam, waren die Erdarbeiten, der Keller und die Bodenplatte im Erdgeschoss seitens der Maisel Bauunternehmung bewerkstelligt.

Die Dennert Massivhaus GmbH lieferte nun für die 18 Wohneinheiten die komplette Gebäudehülle.

Dazu zählten mehr als 2000 m² Wandelemente, in die Türen, Fenster, Elektrodosen sowie Lehrrohre und benötigte Aussparungen gemäß den Bauplänen bereits integriert waren.

Die Oberfläche der Wände ist schalungsglatt, so dass kein Innenputz erforderlich ist. Ebenfalls komplett vorgefertigt sind die DX-Geschossdecken sowie Massivtreppen aus Beton. Ende Oktober konnten schon die Dachdecker an die Arbeit gehen, der anschließende Innenausbau wird unter den erleichterten Bedingungen in wenigen Monaten geleistet. Im Mai 2022 sind die individuell gestalteten Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen bereits bezugsfertig.

Für Eigennutzer wie auch für Investoren ergeben sich aus der Partnerschaft der Traditionsunternehmen Maisel und Dennert eine Reihe von Vorteilen: kurze Bauzeiten, feste Termine und fixe Baukosten verbunden mit hoher Bauqualität in Massivbauweise durch industrielle Vorfertigung ähnlich der Automobilindustrie, und damit langfristiger Wertstabilität.

Für Architekten gestaltet sich die Bauabwicklung einfacher und wesentlich strukturierter. Dabei sind der Kreativität und der Individualität fast keine Grenzen gesetzt. So fällt beim Röttenbacher Pilotprojekt das aufwendige Satteldach besonders ins Auge, eine Konstruktion aus aneinandergereihten Dachaufbauten.