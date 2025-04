Mit den Produkten von Makin kann die Qualitätssicherung, Leistung und Effizienz der Bauprojekte gesteigert werden, versichert die Firma. Foto: Makin

Kunden sollen durch den Einsatz der Software von erheblichen Produktivitätssteigerungen und zuverlässigen Ergebnissen durch nahtlose Integration profitieren.

Durch die hohe Effizienz sollen auch erhebliche Produktivitätssteigerungen auf Kundenseite möglich sein, heißt es von Seiten des norwegischen Unternehmens.

Makin habe sich nach eigenen Angaben in Rekordzeit als Marktführer in den stark im Bausektor digitalisierten Ländern Norwegen und Schweden etablieren können. Kunden schätzen laut Makin die benutzerfreundliche Oberfläche der Software-Lösung, die robuste Hardware, aber auch die Flexibilität, um sich den dynamischen Anforderungen der Branche anzupassen.

Ein Markenzeichen von Makins Ansatz ist die nahtlose Integration der "Makin Survey Rover-Lösung" mit den 3D-Maschinensteuerungssystemen der Firma. Diese Integration biete laut Unternehmen hohe Präzision und vereinfache die Verbindung zwischen Vermessungs- und Maschinensteuerungs-Workflows.

Ein Verständnis für die Bedürfnisse des Baugewerbes, verarbeitet in leistungsstarker, benutzerfreundlicher Android-Software und verfeinert mit erstklassiger Hardware – das will Makin in seinen Produkten nach eigener Aussage zum Ausdruck bringen. Foto: Makin

Die Hauptvorteile der Makin-Lösung liegen aber woanders. Sie umfassen nämlich eine verbesserte Workflow-Effizienz in Form von präzisem Arbeiten, insbesondere bei der Geländevorbereitung, aber auch in Bezug auf Grabe-Vorgänge und Verdichtungen.

Wichtig sei ebenso die nahtlose Integration von Vermessungsdaten und das Echtzeit-Feedback.

Für die Qualitätssicherung und Dokumentation verkürze die Maschinensteuerung die Projektlaufzeiten, erhöhe die Sicherheit und ermögliche es Bedienern, außergewöhnliche Ergebnisse schneller und sicherer zu liefern.

Interessant sei ebenso das benutzerorientierte Design, das heraussteche durch eine intuitive Benutzerschnittstelle und optimierte Workflows, die letztlich komplexe Arbeitsvorgänge reduzieren und die sowohl eine schnelle Akzeptanz beim Nutzer als auch eine gute Zusammenarbeit innerhalt der Teams befördern sollen. Nicht unerwähnt bleiben soll der nahtlose Datenaustausch zwischen Rover und Maschinen. Er sorgt laut Unternehmen dafür, dass Bediener und Vermessungstechniker mit denselben genauen und aktuellen Modellen auf exakt gleicher Datengrundlage arbeiten.

Makin setzt sich nach eigener Darstellung dafür ein, Bauprofis durch gesteigerte Effizienz und Präzision unterstützen zu wollen. Mit der steigenden Nachfrage nach Dokumentation, Digitalisierung und integrierten Technologien bietet Makin hier Bauunternehmern nach eigener Darstellung einen optimalen Zugang zu einem guten Werkzeug-Framework, das höchste Standards in Qualität, Produktivität und Leistung gewährleistet.Makin will auch in Zukunft seiner Kernmission verpflichtet bleiben: Das heißt: Qualität liefern, Workflows verbessern, Sicherheit erhöhen und zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks von Bauprojekten beitragen.

"Innovation eingebettet in Technologie – so sehen wir es. Aber wir können unsere Ziele nur durch einen engen Dialog mit unseren engagierten Maschinenführern, Händlern und Partnern erreichen. Wir sind stolz und demütig, wenn das Wesentliche dieser Dialoge den Kern der endgültigen Lösung und des Produkts bildet," sagt Thomas Meldgaard, CEO von Makin. Dabei sei er bestrebt, skandinavische Expertise und Innovation in die globale Bauindustrie einbringen zu wollen. Das Unternehmen ist zur bauma in Halle A2, Stand 320 zu finden.